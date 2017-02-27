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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11882118831188411885

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 35
40,00-40,50
3%
1
40,50-41,00
3%
1
41,00-41,50
14%
5
41,50-42,00
51%
18
42,00-42,50
17%
6
42,50-43,00
6%
2
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
6%
2
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 13:58

  Успіх написав:
  Василь-Рівне написав:а вчителя якби вирішили підзаробити у цей час. Що у них в головах?
Вчителів зарплата - 8Кгрн!!!
Ну, якщо там маєш трохи стажу/трохи вищу категорію - то 11Кгрн!
Ну і якщо маєш ще вищу категорію/великий стаж і ще купа всього - то може дотягнеш до 14-15Кгрн, але!!!
Але це в той час, коли простий/звичайний охоронець, чи касир атб має 20-21Кгрн!!!
:mrgreen:

При цьому нормальний репетитор по математиці від 400-600 грн./год.
Як так? :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 15:00

Так що, завтра можна очікувати зліт курсу $/₴ десь на +(10-15) к?
Оресте, на нижній межі вказаного Вами діапазону Є/$, мін. був 1,1073
Visky
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