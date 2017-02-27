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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 тра, 2025 13:58
Успіх написав: Василь-Рівне написав:
а вчителя якби вирішили підзаробити у цей час. Що у них в головах?
Вчителів зарплата - 8Кгрн!!!
Ну, якщо там маєш трохи стажу/трохи вищу категорію - то 11Кгрн!
Ну і якщо маєш ще вищу категорію/великий стаж і ще купа всього - то може дотягнеш до 14-15Кгрн, але!!!
Але це в той час, коли простий/звичайний охоронець, чи касир атб має 20-21Кгрн!!!
При цьому нормальний репетитор по математиці від 400-600 грн./год.
Як так?
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_Mykola_
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Додано: Пон 12 тра, 2025 15:00
Так що, завтра можна очікувати зліт курсу $/₴ десь на +(10-15) к?
Оресте, на нижній межі вказаного Вами діапазону Є/$, мін. був 1,1073
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Додано: Пон 12 тра, 2025 15:16
_Mykola_ написав: Успіх написав: Василь-Рівне написав:
а вчителя якби вирішили підзаробити у цей час. Що у них в головах?
Вчителів зарплата - 8Кгрн!!!
Ну, якщо там маєш трохи стажу/трохи вищу категорію - то 11Кгрн!
Ну і якщо маєш ще вищу категорію/великий стаж і ще купа всього - то може дотягнеш до 14-15Кгрн, але!!!
Але це в той час, коли простий/звичайний охоронець, чи касир атб має 20-21Кгрн!!!
При цьому нормальний репетитор по математиці від 400-600 грн./год.
Як так?
але для початку треба в школі уроки відчитати...
а що ж роблять вчителі географії/фізики, де не так багато людей потребують репетиторів?..
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Додано: Пон 12 тра, 2025 16:54
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Ірина_
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Додано: Пон 12 тра, 2025 16:57
Ірина_ написав:
Куда вниз?! Оно разве в Дойчебанке до 1.3 успело дойти?
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Додано: Вів 13 тра, 2025 11:09
слава богу встиг продати долари по 41,35 . бо вже по 41,10 купують
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apblooder
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Додано: Вів 13 тра, 2025 13:25
apblooder написав:слава богу встиг продати долари по 41,35 . бо вже по 41,10 купують
райф купує по 41,38, онлайн по 41,40 навіть
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Додано: Вів 13 тра, 2025 14:14
apblooder написав:
слава богу встиг продати долари по 41,35 . бо вже по 41,10 купують
USD 41,42 - 41,50 білий
Синій ще + 10-15 коп.
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 13 тра, 2025 15:40
Генеральный директор BlackRock Ларри Финк предупредил, что огромные объемы капитала остаются неиспользованными в виде наличных средств, поскольку глобальные инвесторы становятся все более осторожными в отношении финансовых перспектив США и неопределенности, связанной с их торговой политикой.
Выступая на Саудовско-Американском инвестиционном форуме в Эр-Рияде во вторник, Финк подчеркнул масштаб неинвестированных активов, указав на 11 трлн $ в американских фондах денежного рынка и 12 трлн € на европейских банковских счетах. "Когда существует неопределенность, вы будете хранить все больше и больше денег в наличных, и именно это мы наблюдаем", — сказал он делегатам.
Эти комментарии прозвучали в то время, когда президент США Дональд Трамп начинает турне по странам Персидского залива с остановками в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ, направленное на укрепление экономических и оборонных связей. Торговые отношения, особенно с Китаем, остаются источником рыночного беспокойства, несмотря на временную паузу в эскалации тарифов.
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