RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11883118841188511886

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 38
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
3%
1
41,00-41,50
13%
5
41,50-42,00
50%
19
42,00-42,50
16%
6
42,50-43,00
8%
3
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
2
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 16:58

  Visky написав:Так що, завтра можна очікувати зліт курсу $/₴ десь на +(10-15) к?
Оресте, на нижній межі вказаного Вами діапазону Є/$, мін. був 1,1073

Не бачу зараз реальних фундаментальних економічних чинників які б могли сприяти зміцненню долара США ще більше. Підозрюю що навіть теперішній рівень пари в 1,11 є не виправданим і євро б мало швидко відновитися вище 1,12. Але є безпекова ситуація, яка може впливати на пару. Та наврядче в найближчі дні станеться щось, чого не можна побачити вже сьогодні як по візиту Трампа в СА,ОАЕ, Катар так і по можливих переговорах в Стамбулі. Швидше можуть бути якісь події наступного тижня, як наслідки якихось рішень в азійських столицях.

Глобально чітко проглядається те, що Трамп, як і під час першого президентства, вибудовує систему регіональних лідерів і закладає фундаменти економічних стосунків США з цими лідерами. З огляду на це нам доведеться звикати більше до євро, як валюти регіону.

Головною проблемою зараз є те, що Піднебесна не згідна з статусом регіонального лідера і між Пекіном і Вашингтоном іде жорстока боротьба за ЄС і московію. Коли ця боротьба закінчиться (можливо через 90 днів, поки будуть тривати переговори Пекіну та Вашингтону), тоді стане зрозумілішою ситуація з завершенням чи заморозкою війни. Стабілізація безпекової ситуації в Європі відкриє для економіки ЄС нові можливості, тепер уже не тільки для ВПК. Збільшення внутрішньо європейського товарообороту зробить євро більш незалежним і може призвести до того що кроскурс пари буде формуватися значно складніше і не так прямолінійно як зараз.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 4056
З нами з: 10.03.14
Подякував: 7403 раз.
Подякували: 6700 раз.
 
Профіль
 
5
15
1
20
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 17:46

  Успіх написав:І це при тому, що ціни на НАШІ прості/примітивні продукти можна записувати в Книгу Рекордів Гіннеса! :mrgreen:
вихід є !
Якщо у них немає хліба, нехай їдять тістечка! (фр. «Qu’ils mangent de la brioche» — букв. «Нехай вони їдять бріоші») — фраза приписується страченій на гільйотині французькій королеві Марії-Антуанетті, і є символом повної відстороненості шляхетного класу від проблем народу.
Я так і роблю, якщо яблука дорожче апельсинів , то я їм апельсини :oops:
yama
 
Повідомлень: 5140
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9140 раз.
Подякували: 1062 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 23:03

  yama написав:Я так і роблю, якщо яблука дорожче апельсинів , то я їм апельсини :oops:

Apfelsine (niederländisch: "Apfel aus China") ?..
Непатріотично :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2262
З нами з: 19.02.14
Подякував: 627 раз.
Подякували: 657 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 11883118841188511886
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ishvara і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3607, 3608, 3609
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36081 37618045
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 тра, 2025 23:56
ishvara
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 212, 213, 214
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2130 13432772
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 кві, 2025 19:09
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23355595
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8554)
13.05.2025 23:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.