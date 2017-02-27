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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 13 тра, 2025 16:58
Visky написав:
Так що, завтра можна очікувати зліт курсу $/₴ десь на +(10-15) к?
Оресте, на нижній межі вказаного Вами діапазону Є/$, мін. був 1,1073
Не бачу зараз реальних фундаментальних економічних чинників які б могли сприяти зміцненню долара США ще більше. Підозрюю що навіть теперішній рівень пари в 1,11 є не виправданим і євро б мало швидко відновитися вище 1,12. Але є безпекова ситуація, яка може впливати на пару. Та наврядче в найближчі дні станеться щось, чого не можна побачити вже сьогодні як по візиту Трампа в СА,ОАЕ, Катар так і по можливих переговорах в Стамбулі. Швидше можуть бути якісь події наступного тижня, як наслідки якихось рішень в азійських столицях.
Глобально чітко проглядається те, що Трамп, як і під час першого президентства, вибудовує систему регіональних лідерів і закладає фундаменти економічних стосунків США з цими лідерами. З огляду на це нам доведеться звикати більше до євро, як валюти регіону.
Головною проблемою зараз є те, що Піднебесна не згідна з статусом регіонального лідера і між Пекіном і Вашингтоном іде жорстока боротьба за ЄС і московію. Коли ця боротьба закінчиться (можливо через 90 днів, поки будуть тривати переговори Пекіну та Вашингтону), тоді стане зрозумілішою ситуація з завершенням чи заморозкою війни. Стабілізація безпекової ситуації в Європі відкриє для економіки ЄС нові можливості, тепер уже не тільки для ВПК. Збільшення внутрішньо європейського товарообороту зробить євро більш незалежним і може призвести до того що кроскурс пари буде формуватися значно складніше і не так прямолінійно як зараз.
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orest
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Додано: Вів 13 тра, 2025 17:46
Успіх написав:
І це при тому, що ціни на НАШІ прості/примітивні продукти
можна записувати в Книгу Рекордів Гіннеса!
вихід є !
Якщо у них немає хліба, нехай їдять тістечка! (фр. «Qu’ils mangent de la brioche» — букв. «Нехай вони їдять бріоші») — фраза приписується страченій на гільйотині французькій королеві Марії-Антуанетті, і є символом повної відстороненості шляхетного класу від проблем народу.
Я так і роблю, якщо яблука дорожче апельсинів , то я їм апельсини
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yama
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Додано: Вів 13 тра, 2025 23:03
yama написав:
Я так і роблю, якщо яблука дорожче апельсинів , то я їм апельсини
Apfelsine (niederländisch: "Apfel aus China") ?..
Непатріотично
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sergey_sryvkin
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