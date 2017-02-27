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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11883118841188511886

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 39
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
3%
1
41,00-41,50
15%
6
41,50-42,00
49%
19
42,00-42,50
15%
6
42,50-43,00
8%
3
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
2
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 16:58

  Visky написав:Так що, завтра можна очікувати зліт курсу $/₴ десь на +(10-15) к?
Оресте, на нижній межі вказаного Вами діапазону Є/$, мін. був 1,1073

Не бачу зараз реальних фундаментальних економічних чинників які б могли сприяти зміцненню долара США ще більше. Підозрюю що навіть теперішній рівень пари в 1,11 є не виправданим і євро б мало швидко відновитися вище 1,12. Але є безпекова ситуація, яка може впливати на пару. Та наврядче в найближчі дні станеться щось, чого не можна побачити вже сьогодні як по візиту Трампа в СА,ОАЕ, Катар так і по можливих переговорах в Стамбулі. Швидше можуть бути якісь події наступного тижня, як наслідки якихось рішень в азійських столицях.

Глобально чітко проглядається те, що Трамп, як і під час першого президентства, вибудовує систему регіональних лідерів і закладає фундаменти економічних стосунків США з цими лідерами. З огляду на це нам доведеться звикати більше до євро, як валюти регіону.

Головною проблемою зараз є те, що Піднебесна не згідна з статусом регіонального лідера і між Пекіном і Вашингтоном іде жорстока боротьба за ЄС і московію. Коли ця боротьба закінчиться (можливо через 90 днів, поки будуть тривати переговори Пекіну та Вашингтону), тоді стане зрозумілішою ситуація з завершенням чи заморозкою війни. Стабілізація безпекової ситуації в Європі відкриє для економіки ЄС нові можливості, тепер уже не тільки для ВПК. Збільшення внутрішньо європейського товарообороту зробить євро більш незалежним і може призвести до того що кроскурс пари буде формуватися значно складніше і не так прямолінійно як зараз.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 17:46

  Успіх написав:І це при тому, що ціни на НАШІ прості/примітивні продукти можна записувати в Книгу Рекордів Гіннеса! :mrgreen:
вихід є !
Якщо у них немає хліба, нехай їдять тістечка! (фр. «Qu’ils mangent de la brioche» — букв. «Нехай вони їдять бріоші») — фраза приписується страченій на гільйотині французькій королеві Марії-Антуанетті, і є символом повної відстороненості шляхетного класу від проблем народу.
Я так і роблю, якщо яблука дорожче апельсинів , то я їм апельсини :oops:
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 23:03

  yama написав:Я так і роблю, якщо яблука дорожче апельсинів , то я їм апельсини :oops:

Apfelsine (niederländisch: "Apfel aus China") ?..
Непатріотично :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 15 тра, 2025 08:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а що ж роблять вчителі географії/фізики, де не так багато людей потребують репетиторів?..

Вчителька географії з Вінниччини за 16 тис. доларів переправляла ухилянтів до Молдови
Військовозобов'язані під керівництвом вчительки мали перепливти на човні річку Дністер https://zaxid.net/vchitelku_geografiyi_ ... i_n1610328
Нагадаємо, на Прикарпатті суд ув’язнив на 10 років вчительку фізики. Її визнали винною у торгівлі наркотиками.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 11:33

  Ой+ написав:
  Shaman написав:а що ж роблять вчителі географії/фізики, де не так багато людей потребують репетиторів?..

Вчителька географії з Вінниччини за 16 тис. доларів переправляла ухилянтів до Молдови
Військовозобов'язані під керівництвом вчительки мали перепливти на човні річку Дністер https://zaxid.net/vchitelku_geografiyi_ ... i_n1610328
Нагадаємо, на Прикарпатті суд ув’язнив на 10 років вчительку фізики. Її визнали винною у торгівлі наркотиками.

я зрозумів. всім треба вчити хімію та вивчати досвід Волтера Вайта :D
й бачу це має підтримку на форумі :lol:

а мені тут розповідають, що у всіх гроші зароблені в білу, але за довгий строк. й всі, як один піднялися на кризах 2008, 2014 ті інших 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 13:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

саме так, дядько
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 13:16

  Investor_K написав:саме так, дядько

саме так - це гроші зароблені за довгий період? чи треба вчити хімію? :lol:

просте питання - а де спілкуються хлопи, які заробили свої статки на хабарях? в них свої форуми? чи всі збираються на фінансовому форум інвесторів? тому готовий забитися, що тут представники будь-якого способу заробляння коштів - але в яких вже немає цього способу заробітку - бо інакше треба думати не про інвестиції, а про подальше заробляння коштів 8)

й особисте питання - я правильно пам'ятаю, ви колись сказали, що у вас власна зірка героя праці? :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 15:45

  Shaman написав:
  Investor_K написав:саме так, дядько

саме так - це гроші зароблені за довгий період? чи треба вчити хімію? :lol:

просте питання - а де спілкуються хлопи, які заробили свої статки на хабарях? в них свої форуми? чи всі збираються на фінансовому форум інвесторів? тому готовий забитися, що тут представники будь-якого способу заробляння коштів - але в яких вже немає цього способу заробітку - бо інакше треба думати не про інвестиції, а про подальше заробляння коштів 8)

й особисте питання - я правильно пам'ятаю, ви колись сказали, що у вас власна зірка героя праці? :oops:

50 років бездоганної праці.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 16:18

  Investor_K написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:саме так, дядько

саме так - це гроші зароблені за довгий період? чи треба вчити хімію?

просте питання - а де спілкуються хлопи, які заробили свої статки на хабарях? в них свої форуми? чи всі збираються на фінансовому форум інвесторів? тому готовий забитися, що тут представники будь-якого способу заробляння коштів - але в яких вже немає цього способу заробітку - бо інакше треба думати не про інвестиції, а про подальше заробляння коштів

й особисте питання - я правильно пам'ятаю, ви колись сказали, що у вас власна зірка героя праці? :oops:

50 років бездоганної праці.

ви молодець ;)

хоча на питання не відповіли :oops: відповідь - "ні" приймається, відповідь "не скажу" - теж приймається 8)
Shaman
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