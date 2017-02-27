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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11884118851188611887

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 39
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
3%
1
41,00-41,50
15%
6
41,50-42,00
49%
19
42,00-42,50
15%
6
42,50-43,00
8%
3
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
2
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 18:39

  Investor_K написав:Шаман, що вас цвкавить?

особисте питання, на яке відповідь не вимагаю :oops:

ви колись казали, що маєте Героя соцпраці чи я щось переплутав?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 21:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Не казав. Цікавився розміром доплат для таких людей. Наступні запитання від вас на платних засадах, бо форум фінансовий. Ми повинні поважати гроші.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 21:54

  Investor_K написав:Не казав. Цікавився розміром доплат для таких людей. Наступні запитання від вас на платних засадах, бо форум фінансовий. Ми повинні поважати гроші.

більше нагадує, що тут багато хто намагається заробити на іншому ;)

форум на то й є форум, щоб обмінюватися думками, прогнозами. мені було б цікаво обмінятися досвідом, але нема з ким :oops:
Shaman
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