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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 тра, 2025 18:39
Investor_K написав:
Шаман, що вас цвкавить?
особисте питання, на яке відповідь не вимагаю
ви колись казали, що маєте Героя соцпраці чи я щось переплутав?
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Додано: Суб 17 тра, 2025 21:30
Не казав. Цікавився розміром доплат для таких людей. Наступні запитання від вас на платних засадах, бо форум фінансовий. Ми повинні поважати гроші.
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Додано: Суб 17 тра, 2025 21:54
Investor_K написав:
Не казав. Цікавився розміром доплат для таких людей. Наступні запитання від вас на платних засадах, бо форум фінансовий. Ми повинні поважати гроші.
більше нагадує, що тут багато хто намагається заробити на іншому
форум на то й є форум, щоб обмінюватися думками, прогнозами. мені було б цікаво обмінятися досвідом, але нема з ким
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