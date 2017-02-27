Додано: Нед 18 тра, 2025 11:33

Ой+ написав: Василь-Рівне

Тобто підняти зарплати чиновникам тільки за 2024 р. на 61% нема війни , платити прокурорам суддям одночасно пенсії (довічні утримання) і зарплати в багатомільйонних розмірах також нехай, їм треба,



На зарплати прокурорам у 2025 році виділять додаткових 1,7 млрд грн — Южаніна https://bukinfo.com.ua/osvita/vchyteli- ... -naftogazu Шмигаль каже, що грошей вистачає лише на війну. А прокурорам, суддям і Нафтогазу?На зарплати прокурорам у 2025 році виділять додаткових 1,7 млрд грн — Южаніна декларанти подали:

https://unn.ua/news/pidsumky-kampanii-z ... -suma-pdfo За 2024 рік українці задекларували 326 млрд грн доходів, що на 107 млрд більше, ніж за 2023 рік. Кількість мільйонерів зросла до 17 тисяч. теж файно і ніякої прогресивної шкали, бо війна. А вчителям достатньо 1/3 від положеної по закону і нехай заткнуться. Василь-РівнеТобто підняти зарплати чиновникам тільки за 2024 р. на 61% нема війни , платити прокурорам суддям одночасно пенсії (довічні утримання) і зарплати в багатомільйонних розмірах також нехай, їм треба,декларанти подали:теж файно і ніякої прогресивної шкали, бо війна. А вчителям достатньо 1/3 від положеної по закону і нехай заткнуться.

Зі всією повагоюАле якщо на головній фінансовій гілці фінансового форуму приводиться білий шум.. і за це ставиться найбільше лайків... то в мене волосся дибом.Може спробуємо розібратись?1 Декларації подають ті хто МАВ доходи поза основною діяльністю і підприємці.2 Відкривши ссилку - можемо побачити кілька цифр170 000 декларацій на суму 326 млрд грн , з них17 000 декларацій на суму 253,6 млрд з яких сплачено 8,7 млрд податків3 Давайте ці цифри розберемо(326млрд-253,6млрд)/(170000декларантів - 17 000 декларантів)=47 320 грн на декларантаТут є що обговорювати? це 4000 грн в місяцьОтже ця частина інформації нам до 5-ї точки, жодного смислового навантаження вона не несе, бо тут перемішані і продажа дитячого візочка і зарплата топ-чиновника, при чому так як чиновників 20 000 , а всіх інших 130 000 - то знайти щось корисне ми не в стані4 Тепер інша цифра8,7 млрд податків/253,6 млрд декларацій =3,43%З цієї цифри(3,43%) ми можемо побачити що 253,6млрд грн в деклараціях це ОБОРОТ приватних підприємців 2-ї і 3-ї груп.2-га група - до 5 млн обороту з річним податком в 38 000 грн3-тя група - до 9,336 млн обороту з річним оподаткуванням в 5% від оборотуТак, тут ми бачимо деяку невідповідність бо253,6 млрд/17000=14,9 млн грн на декларацію( а ми памятаємо що в нас ліміт 5 млн і 9,3 млн)Звідси можна зробити висновок, що приблизно половина цих 253 млрд грн декларацій це якісь доходи які не оподатковувались... Це може бути передача в спадок, один раз в році продаж житла....ТомуЗакликаю шановних форумчан - не розповсюджуйте смажені цифри які Вам сподобались , бо в журналістів ще менше знань ніж у Вас, а тому взявши НЕПРАВДИВУ інформацію від журналіста і перепостивши її тут Ви певним чином ЛЕГАЛІЗУЄТЕ БРЕХНЮ,