Додано: Пон 19 тра, 2025 11:05

Shaman написав: й відповідно інтервенції продовжують зростати

минулий тиждень - 624 млн дол

поточний тиждень - 755 млн дол.



враховуючи кількість гривні й подальші витрати бюджету, гадаю інтервенції будуть значні, не менше 700 млн дол на тиждень. а от як це вплине на курс - цікаве питання, враховуючи, що наявність ЗВР поки дозволяє тримати курс й відповідно інтервенції продовжують зростатиминулий тиждень -млн долпоточний тиждень -млн дол.враховуючи кількість гривні й подальші витрати бюджету, гадаю інтервенції будуть значні, не меншемлн дол на тиждень. а от як це вплине на курс - цікаве питання, враховуючи, що наявність ЗВР поки дозволяє тримати курс

Спостерігаємо за інфляцією.Дійсно, резерви дозволяють проводити Інтервенції які будуть підтримувати стабільність курсу.Суб'єктивна думка, що при першій можливості трішки відпустити курс- його відпустять.Всі прекрасно розумію, що тільки через ризики зростання інфляцію ми маємо таку стабільність на валютному ринку при такому торговому дефіциті.Керівник НБУ доволі оптимістично висловився. Як пересічний, я не зовсім поділяю його оптимізм.(1) ефекти монетарної політики НБУ, (тут без коментарів)(2) розширення пропозиції продовольства з надходженням нових урожаїв, (допис 4 дні тому. про весняні заморозки пан Андррій вже був вкурсі. Фрукти та овочі цього року дешеві не будуть)(3) менший порівняно з минулим роком дефіцит електроенергії, (зате треба закупити газу 4-5 мрд м3 який минулого року не купували)(4) помірніший тиск з боку ринку праці, (не розумію цього. брак кадрів що вже зник? Якщо не можеш знайти працівника, то що тоді робиш? Вірно переманюєш більшою зарплатою)(5) здешевлення енергоносіїв на глобальному ринку. (Тут правда. Але це не сталий фактор, а змінний. ми не можемо стверджувати що подібна ситуація буде до кінця року, хоча нам би і хотілось. Ну і при всьому цьому (як пересічний) щось я не побачив зниження ціни на пальне бо зросли акцизи.)Я дуже хочу помилятись, стверджуючи, що зниження інфляції буде менше ніж очікує НБУ. Побачимо...