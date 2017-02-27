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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11886118871188811889>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 41
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
2%
1
41,00-41,50
15%
6
41,50-42,00
49%
20
42,00-42,50
17%
7
42,50-43,00
7%
3
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
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46,00-46,50
0
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46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
2
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 16:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:І цих 17000 з доходом мільйон і більше на рік це зовсім не обов'язково підприємці. Це фактично всі українські судді, знайомий суддя подав 4,7 млн зарплати і 2,1 млн довічного за 2024 р.,
Ні....
Якраз суддя в тих 153 000.....
Зверніть увагу ще раз
17 000 сплатили 8,7 млрд з 253,6 млрд
Тобто рівень сплати 8,7/256,9=3,38%...
Але зарплата це 18% ПДФО , а в нас з Вами 3,38%...
Можна розвязати задачу описавши її рівняннями
ікс * оборот 5 млн (податки ікс * пдфо+єсв від 96000=40000 грн)
ігрек * оборот 9,3 млн (податки ігрек* 5% +єсв від 9,3млн=500000)
зет * оборот з нульовим оподаткуванням(де оборот більше 1 млн грн)
Звідси
ікс*5млн+ігрек*9,3млн+зет*оборот=253,6млрд
ікс*40000(Єсв+пдфо) грн+ігрек*500000(єсв+пдфо)+оборот*0=8,7 млрд
ікс+ігрек+зет=17000
І тут у нас з Вами знову незадача
8,7млрд/навіть на 0,5млн=17400 осіб.....
Тобто у нас ВСІ податки заплатили ті хто на ЄДИНОМУ третьої групи....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 16:46

  Ой+ написав:В держслужбовців є ще приємний бонус у порівнянні з вчителями чи іншими, це пенсія по спец.закону, там уже виходить не у 2 рази а більше разів. Ну це все також дуже зі значними розривами в конкретних випадках.
Нюанс...
Є 11+млн пенсіонерів
З яких пенсією більше ніж 10 000 - мають 300 000 осіб(3% від загальної кількості пенсіонерів, там середня цих 300 000 здається 25000)
Якщо все що більше 10000 грн в цих 300 000 осіб забрати і розподілити між 11 млн пенсіонерів - це підніме пенсію максимум на (300 000 * 15 000 / 11 000 000 =410 грн)
Я розумію що +410 грн це плюс 410 грн , але точно так само я розумію й те що це кардинально ні на що не вплине.

ПС
наскільки мені відомо , нарахування пенсій чиновникам вже приведи до загальної системи
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 19:17

Починати ?,
якщо хочете дійсно , потрібно почати з голови а не Баксіка з базаря чі тракториста здаючого квартиру куплену на зекономлені обіди і не поїздки в Египет з Турцією на протязі усього життя...я ніколи не був ні в Єгипті ні в Туреччині.. але я і ні чього не вимагаю від держави, все самотужки...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 20:15

  budivelnik написав:ікс * оборот 5 млн (податки ікс * пдфо+єсв від 96000=40000 грн)
ігрек * оборот 9,3 млн (податки ігрек* 5% +єсв від 9,3млн=500000)

Ваші цифри не є точними.
Ліміти ФОП 2 та 3 груп - 834 та 1167 мінімальних зарплат відповідно.
Тобто,
у 2024 році для 2 та 3 груп мали 5,9 та 8,3 млн відповідно
у 2025 році для 2 та 3 груп буде 6,7 та 9,3 млн відповідно.

До того ж не кожен ФОП вміє наторгувати до ліміту, тобто відсоток податку в обороті може бути вищим.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 20:29

  sergey_sryvkin написав:
  budivelnik написав:ікс * оборот 5 млн (податки ікс * пдфо+єсв від 96000=40000 грн)
ігрек * оборот 9,3 млн (податки ігрек* 5% +єсв від 9,3млн=500000)
Ваші цифри не є точними.
Ліміти ФОП 2 та 3 груп - 834 та 1167 мінімальних зарплат відповідно.
Тобто,
у 2024 році для 2 та 3 груп мали 5,9 та 8,3 млн відповідно
у 2025 році для 2 та 3 груп буде 6,7 та 9,3 млн відповідно.

До того ж не кожен ФОП вміє наторгувати до ліміту, тобто відсоток податку в обороті може бути вищим.
Навчіться відсіювати зерно від полови....
Яка різниця які ТОЧНО були максимальні ліміти?
Якщо навіть коли взяти 8,3 млн *17 000=141,7 млрд... а нам треба набрати 253,6 млрд
З іншого боку 8,3 млн*17000*5%(єдиний податок)=7,1 млрд податків , а нам треба набрати 8,7 млрд
Звідси висновок
З 253,6-141,7=111,9 млрд грн обороту сплачено 8,7-7,1 млрд=1,6 млрд грн- тобто це операції які практично не оподатковувались , а не оподатковуються продаж житла (авто) 1 раз в рік....
Тобто менше 17 000 підприємців продали товарів/послуг на максимум 141,7 млрд грн
А ще на 111,9 млрд грн було продано нерухомості( бо авто як правило коштує менше 1 млн грн) на вторинному ринку або передано в спадщину....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 11:05

  Shaman написав:й відповідно інтервенції продовжують зростати
минулий тиждень - 624 млн дол
поточний тиждень - 755 млн дол.

враховуючи кількість гривні й подальші витрати бюджету, гадаю інтервенції будуть значні, не менше 700 млн дол на тиждень. а от як це вплине на курс - цікаве питання, враховуючи, що наявність ЗВР поки дозволяє тримати курс 8)

Спостерігаємо за інфляцією.
Дійсно, резерви дозволяють проводити Інтервенції які будуть підтримувати стабільність курсу.
Суб'єктивна думка, що при першій можливості трішки відпустити курс (стабілізація інфляції) - його відпустять.
Всі прекрасно розумію, що тільки через ризики зростання інфляцію ми маємо таку стабільність на валютному ринку при такому торговому дефіциті.

Керівник НБУ доволі оптимістично висловився. Як пересічний, я не зовсім поділяю його оптимізм.

(1) ефекти монетарної політики НБУ, (тут без коментарів)
(2) розширення пропозиції продовольства з надходженням нових урожаїв, (допис 4 дні тому. про весняні заморозки пан Андррій вже був вкурсі. Фрукти та овочі цього року дешеві не будуть)
(3) менший порівняно з минулим роком дефіцит електроенергії, (зате треба закупити газу 4-5 мрд м3 який минулого року не купували)
(4) помірніший тиск з боку ринку праці, (не розумію цього. брак кадрів що вже зник? Якщо не можеш знайти працівника, то що тоді робиш? Вірно переманюєш більшою зарплатою)
(5) здешевлення енергоносіїв на глобальному ринку. (Тут правда. Але це не сталий фактор, а змінний. ми не можемо стверджувати що подібна ситуація буде до кінця року, хоча нам би і хотілось. Ну і при всьому цьому (як пересічний) щось я не побачив зниження ціни на пальне бо зросли акцизи.)

Я дуже хочу помилятись, стверджуючи, що зниження інфляції буде менше ніж очікує НБУ. Побачимо...
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 12:06

  budivelnik написав:
  Ой+ написав:І цих 17000 з доходом мільйон і більше на рік це зовсім не обов'язково підприємці. Це фактично всі українські судді, знайомий суддя подав 4,7 млн зарплати і 2,1 млн довічного за 2024 р.,
Ні....
Якраз суддя в тих 153 000.....
Зверніть увагу ще раз
17 000 сплатили 8,7 млрд з 253,6 млрд
Тобто рівень сплати 8,7/256,9=3,38%...
Але зарплата це 18% ПДФО , а в нас з Вами 3,38%...
Можна розвязати задачу описавши її рівняннями
ікс * оборот 5 млн (податки ікс * пдфо+єсв від 96000=40000 грн)
ігрек * оборот 9,3 млн (податки ігрек* 5% +єсв від 9,3млн=500000)
зет * оборот з нульовим оподаткуванням(де оборот більше 1 млн грн)
Звідси
ікс*5млн+ігрек*9,3млн+зет*оборот=253,6млрд
ікс*40000(Єсв+пдфо) грн+ігрек*500000(єсв+пдфо)+оборот*0=8,7 млрд
ікс+ігрек+зет=17000
І тут у нас з Вами знову незадача
8,7млрд/навіть на 0,5млн=17400 осіб.....
Тобто у нас ВСІ податки заплатили ті хто на ЄДИНОМУ третьої групи....

Багато цифр. Дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 16:09

Курс долара і євро на тиждень! До чого ГОТУВАТИСЬ українцям?
Модератор
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 17:22


Я на цьому тижні за кордоном. Тому тема мені не дуже
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 18:04

  Realist написав:
  Shaman написав:й відповідно інтервенції продовжують зростати
минулий тиждень - 624 млн дол
поточний тиждень - 755 млн дол.

враховуючи кількість гривні й подальші витрати бюджету, гадаю інтервенції будуть значні, не менше 700 млн дол на тиждень. а от як це вплине на курс - цікаве питання, враховуючи, що наявність ЗВР поки дозволяє тримати курс 8)

Спостерігаємо за інфляцією.
Дійсно, резерви дозволяють проводити Інтервенції які будуть підтримувати стабільність курсу.
Суб'єктивна думка, що при першій можливості трішки відпустити курс (стабілізація інфляції) - його відпустять.
Всі прекрасно розумію, що тільки через ризики зростання інфляцію ми маємо таку стабільність на валютному ринку при такому торговому дефіциті.

Керівник НБУ доволі оптимістично висловився. Як пересічний, я не зовсім поділяю його оптимізм.

(1) ефекти монетарної політики НБУ, (тут без коментарів)
(2) розширення пропозиції продовольства з надходженням нових урожаїв, (допис 4 дні тому. про весняні заморозки пан Андррій вже був вкурсі. Фрукти та овочі цього року дешеві не будуть)
(3) менший порівняно з минулим роком дефіцит електроенергії, (зате треба закупити газу 4-5 мрд м3 який минулого року не купували)
(4) помірніший тиск з боку ринку праці, (не розумію цього. брак кадрів що вже зник? Якщо не можеш знайти працівника, то що тоді робиш? Вірно переманюєш більшою зарплатою)
(5) здешевлення енергоносіїв на глобальному ринку. (Тут правда. Але це не сталий фактор, а змінний. ми не можемо стверджувати що подібна ситуація буде до кінця року, хоча нам би і хотілось. Ну і при всьому цьому (як пересічний) щось я не побачив зниження ціни на пальне бо зросли акцизи.)

Я дуже хочу помилятись, стверджуючи, що зниження інфляції буде менше ніж очікує НБУ. Побачимо...
Кущ не особливо оптимістичний
https://zn.ua/ukr/macroeconomics/ukraji ... chali.html
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