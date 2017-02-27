Додано: Пон 19 тра, 2025 20:38

Я і раніше був впевнений, що всі без виключення релігіозні книги були написані людьми для того, щоб якось підсолодити гірке життя людей, щоб у ньому був сенс.

А от учора штучний інтелект мені розяснив, що для створення найскладніших форм життя не потрібен Задум Творця, а достатньо сотен мільонів років і молекули ДНК, яка розвивається завдяки багатьом природним процесам, у тому числі природному відборі, мутаціям і т.п.

Я у шоці другий день від усвідомлення цього.

Я раніше був упевнений, що такі складні конструкції, як клітина, суглоб або око без попереднього "проєктування" неможливе, але мені штучний інтелект категорично це заперечив.

Про бритву Оккама, я ще школярем знав: не створюй сущностей.

А ви тут про такий дрібЁязок сперечаєтеся.

Ви розумієте, що це означає?

Що розум - це не привілегія людини, створеної Творцем.

Але тепер зрозуміло, що штучний розум буде створено і це буде кінець людству.

Ви це усвідомлюєте?