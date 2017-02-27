|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 тра, 2025 18:59
sergey_sryvkin написав: budivelnik написав:
ікс * оборот 5 млн (податки ікс * пдфо+єсв від 96000=40000 грн)
ігрек * оборот 9,3 млн (податки ігрек* 5% +єсв від 9,3млн=500000)
Ваші цифри не є точними.
Ліміти ФОП 2 та 3 груп - 834 та 1167 мінімальних зарплат відповідно.
Тобто,
у 2024 році для 2 та 3 груп мали 5,9 та 8,3 млн відповідно
у 2025 році для 2 та 3 груп буде 6,7 та 9,3 млн відповідно.
До того ж не кожен ФОП вміє наторгувати до ліміту, тобто відсоток податку в обороті може бути вищим.
На мою думку 50% ФОП це дроблення великої компанії для ухилення від сплати податків
-
yama
-
-
- Повідомлень: 5162
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9152 раз.
- Подякували: 1063 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 19 тра, 2025 19:22
Realist, п 4 - це мається на увазі, що в усіх галузях відбувається зменшення вакансій. Збільшення тільки в держуправлінні та армії8-)
-
Навуходоносор
-
-
- Повідомлень: 2627
- З нами з: 21.09.13
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1020 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Пон 19 тра, 2025 19:56
yama написав: sergey_sryvkin написав: budivelnik написав:
ікс * оборот 5 млн (податки ікс * пдфо+єсв від 96000=40000 грн)
ігрек * оборот 9,3 млн (податки ігрек* 5% +єсв від 9,3млн=500000)
Ваші цифри не є точними.
Ліміти ФОП 2 та 3 груп - 834 та 1167 мінімальних зарплат відповідно.
Тобто,
у 2024 році для 2 та 3 груп мали 5,9 та 8,3 млн відповідно
у 2025 році для 2 та 3 груп буде 6,7 та 9,3 млн відповідно.
До того ж не кожен ФОП вміє наторгувати до ліміту, тобто відсоток податку в обороті може бути вищим.
На мою думку 50% ФОП це дроблення великої компанії для ухилення від сплати податків
Так воно і є.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10267
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 908 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 19 тра, 2025 20:08
Успіх написав: Василь-Рівне написав:
а вчителя якби вирішили підзаробити у цей час. Що у них в головах?
Вчителів зарплата - 8Кгрн!!!
Ну, якщо там маєш трохи стажу/трохи вищу категорію - то 11Кгрн!
Ну і якщо маєш ще вищу категорію/великий стаж і ще купа всього - то може дотягнеш до 14-15Кгрн, але!!!
Але це в той час, коли простий/звичайний охоронець, чи касир атб має 20-21Кгрн!!!
І це при тому, що ціни на НАШІ прості/примітивні продукти
можна записувати в Книгу Рекордів Гіннеса!
спробуй щось виростити своїми руками, в цьому році весна морозна-половину врожаю на деревах підмерзла і пропало, зараз ще курчавість листів додалась, хоч купив нові гербіциди(хорус, топаз), тому що ридаміл голд вже неефективний (а це 3000-4000грн витрати на "хімію" тільки, а на добриво? ще пару тисяч)
як думаєш? чи буде суниця дешевше 120грн/кг, або персик/абрикос дешевше 100грн? якщо і буде, то тиждень максимум
до речі, людей працювати на полі не вистачає, всюди оголошення: ціна як для вчителя
фантастична-850грн за день, після 10днів -по 900грн/день, після місяця-1000грн/день (якщо сил вистачить), тобто для вчителя років до 50 дуже гарний варіант заробити 50-70к за літо, щоб взимку вистачило на продукти, а якщо разом з дружиною (і сина на домопогу взяти, то взагалі 60-65к за місяць легко, спробуй і потім опишеш, чи справді продукти примітивні
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12408
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3296 раз.
- Подякували: 3327 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Пон 19 тра, 2025 20:47
yama написав: sergey_sryvkin написав: budivelnik написав:
ікс * оборот 5 млн (податки ікс * пдфо+єсв від 96000=40000 грн)
ігрек * оборот 9,3 млн (податки ігрек* 5% +єсв від 9,3млн=500000)
Ваші цифри не є точними.
Ліміти ФОП 2 та 3 груп - 834 та 1167 мінімальних зарплат відповідно.
Тобто,
у 2024 році для 2 та 3 груп мали 5,9 та 8,3 млн відповідно
у 2025 році для 2 та 3 груп буде 6,7 та 9,3 млн відповідно.
До того ж не кожен ФОП вміє наторгувати до ліміту, тобто відсоток податку в обороті може бути вищим.
На мою думку 50% ФОП це дроблення великої компанії для ухилення від сплати податків
Це каже той, хто навіть ФОП не став оформляти, і отримує гроші налом повністю без сплати податків?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15147
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2396 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Пон 19 тра, 2025 21:07
Ой+ написав:
і один підприємець громив їх в пух і прах за бажання мати більшу зарплату.
Майстерно все перекручуєте і це огидно, ще більше огидно, що декілька не дурних форумчан це підтримали, тут не цінується аналітика на яку я витратив немало дуже цінного для мене часу, тут цінується хейт за який даються медалі і це теж огидно. Але є один великий плюс, я більше ніякої аналітики тут постити не буду, нема дурних витрачати свій час для того щоб хейтери піднімались на дешевому беззмістовному критиканстві бездумно спотворюючи сутність того що було написано
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 6071
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6994 раз.
- Подякували: 3172 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
Додано: Пон 19 тра, 2025 21:11
Investor_K
Чия б корова мичала.
Так, ви вірно зрозуміли мої слова.
Впевнений, ви не такий як Яма.
Ви шукаєте дешевше, бо сплатили всі податки і тому не маєте зайвих грошей.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15147
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2396 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Пон 19 тра, 2025 21:13
Hotab написав:Investor_K
Так, ви вірно зрозуміли мої слова.
Впевнений, ви не такий як Яма.
Я не лисий і не танцюрист, За кордон не втікав.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10267
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 908 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 19 тра, 2025 21:14
Investor_K написав:
Де можна почитати вашу аналітику?
По перше я її ТУТ видалив , по друге я її ТУТ більше постити не буду - подякуйте ОЙ і тим хто його підтримав. От нехай ОЙ і витрачає на неї свій час і аналітичні потуги, але бачу що він цього не робить, не кожному дано, як казав М.Жванецький - думати так важко, тому більшість судить - краще в цьому випадку і не скажеш.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 6071
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6994 раз.
- Подякували: 3172 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36102
|37639041
|
|
|2130
|13441743
|
Сер 16 кві, 2025 19:09
Hotab
|
|7978
|23367554
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|