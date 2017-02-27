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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11887118881188911890>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 42
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
2%
1
41,00-41,50
14%
6
41,50-42,00
50%
21
42,00-42,50
17%
7
42,50-43,00
7%
3
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
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0
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0
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0
0
46,00-46,50
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46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 18:59

  sergey_sryvkin написав:
  budivelnik написав:ікс * оборот 5 млн (податки ікс * пдфо+єсв від 96000=40000 грн)
ігрек * оборот 9,3 млн (податки ігрек* 5% +єсв від 9,3млн=500000)

Ваші цифри не є точними.
Ліміти ФОП 2 та 3 груп - 834 та 1167 мінімальних зарплат відповідно.
Тобто,
у 2024 році для 2 та 3 груп мали 5,9 та 8,3 млн відповідно
у 2025 році для 2 та 3 груп буде 6,7 та 9,3 млн відповідно.

До того ж не кожен ФОП вміє наторгувати до ліміту, тобто відсоток податку в обороті може бути вищим.

На мою думку 50% ФОП це дроблення великої компанії для ухилення від сплати податків
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 19:22

Realist, п 4 - це мається на увазі, що в усіх галузях відбувається зменшення вакансій. Збільшення тільки в держуправлінні та армії8-)
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 19:56

  yama написав:
  sergey_sryvkin написав:
  budivelnik написав:ікс * оборот 5 млн (податки ікс * пдфо+єсв від 96000=40000 грн)
ігрек * оборот 9,3 млн (податки ігрек* 5% +єсв від 9,3млн=500000)

Ваші цифри не є точними.
Ліміти ФОП 2 та 3 груп - 834 та 1167 мінімальних зарплат відповідно.
Тобто,
у 2024 році для 2 та 3 груп мали 5,9 та 8,3 млн відповідно
у 2025 році для 2 та 3 груп буде 6,7 та 9,3 млн відповідно.

До того ж не кожен ФОП вміє наторгувати до ліміту, тобто відсоток податку в обороті може бути вищим.

На мою думку 50% ФОП це дроблення великої компанії для ухилення від сплати податків

Так воно і є.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 20:08

  Успіх написав:
  Василь-Рівне написав:а вчителя якби вирішили підзаробити у цей час. Що у них в головах?
Вчителів зарплата - 8Кгрн!!!
Ну, якщо там маєш трохи стажу/трохи вищу категорію - то 11Кгрн!
Ну і якщо маєш ще вищу категорію/великий стаж і ще купа всього - то може дотягнеш до 14-15Кгрн, але!!!
Але це в той час, коли простий/звичайний охоронець, чи касир атб має 20-21Кгрн!!!

І це при тому, що ціни на НАШІ прості/примітивні продукти можна записувати в Книгу Рекордів Гіннеса! :mrgreen:


спробуй щось виростити своїми руками, в цьому році весна морозна-половину врожаю на деревах підмерзла і пропало, зараз ще курчавість листів додалась, хоч купив нові гербіциди(хорус, топаз), тому що ридаміл голд вже неефективний (а це 3000-4000грн витрати на "хімію" тільки, а на добриво? ще пару тисяч)

як думаєш? чи буде суниця дешевше 120грн/кг, або персик/абрикос дешевше 100грн? якщо і буде, то тиждень максимум

до речі, людей працювати на полі не вистачає, всюди оголошення: ціна як для вчителя
фантастична-850грн за день, після 10днів -по 900грн/день, після місяця-1000грн/день (якщо сил вистачить), тобто для вчителя років до 50 дуже гарний варіант заробити 50-70к за літо, щоб взимку вистачило на продукти, а якщо разом з дружиною (і сина на домопогу взяти, то взагалі 60-65к за місяць легко, спробуй і потім опишеш, чи справді продукти примітивні :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 20:47

  yama написав:
  sergey_sryvkin написав:
  budivelnik написав:ікс * оборот 5 млн (податки ікс * пдфо+єсв від 96000=40000 грн)
ігрек * оборот 9,3 млн (податки ігрек* 5% +єсв від 9,3млн=500000)

Ваші цифри не є точними.
Ліміти ФОП 2 та 3 груп - 834 та 1167 мінімальних зарплат відповідно.
Тобто,
у 2024 році для 2 та 3 груп мали 5,9 та 8,3 млн відповідно
у 2025 році для 2 та 3 груп буде 6,7 та 9,3 млн відповідно.

До того ж не кожен ФОП вміє наторгувати до ліміту, тобто відсоток податку в обороті може бути вищим.

На мою думку 50% ФОП це дроблення великої компанії для ухилення від сплати податків

Це каже той, хто навіть ФОП не став оформляти, і отримує гроші налом повністю без сплати податків?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 21:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:і один підприємець громив їх в пух і прах за бажання мати більшу зарплату.

Майстерно все перекручуєте і це огидно, ще більше огидно, що декілька не дурних форумчан це підтримали, тут не цінується аналітика на яку я витратив немало дуже цінного для мене часу, тут цінується хейт за який даються медалі і це теж огидно. Але є один великий плюс, я більше ніякої аналітики тут постити не буду, нема дурних витрачати свій час для того щоб хейтери піднімались на дешевому беззмістовному критиканстві бездумно спотворюючи сутність того що було написано :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 21:11

  Василь-Рівне написав:
  Ой+ написав:і один підприємець громив їх в пух і прах за бажання мати більшу зарплату.

Майстерно все перекручуєте і це огидно, ще більше огидно, що декілька не дурних форумчан це підтримали, тут не цінується аналітика на яку я витратив немало дуже цінного для мене часу, тут цінується хейт за який даються медалі і це теж огидно. Але є один великий плюс, я більше ніякої аналітики тут постити не буду, нема дурних витрачати свій час для того щоб хейтери піднімались на дешевому беззмістовному критиканстві бездумно спотворюючи сутність того що було написано :twisted:

Де можна почитати вашу аналітику?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 21:11

Investor_K


Чия б корова мичала.


Так, ви вірно зрозуміли мої слова.
Впевнений, ви не такий як Яма.
Ви шукаєте дешевше, бо сплатили всі податки і тому не маєте зайвих грошей.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 21:13

  Hotab написав:Investor_K
Так, ви вірно зрозуміли мої слова.
Впевнений, ви не такий як Яма.

Я не лисий і не танцюрист, За кордон не втікав.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 21:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Де можна почитати вашу аналітику?

По перше я її ТУТ видалив , по друге я її ТУТ більше постити не буду - подякуйте ОЙ і тим хто його підтримав. От нехай ОЙ і витрачає на неї свій час і аналітичні потуги, але бачу що він цього не робить, не кожному дано, як казав М.Жванецький - думати так важко, тому більшість судить - краще в цьому випадку і не скажеш.
Василь-Рівне
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