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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11887118881188911890

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 42
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
2%
1
41,00-41,50
14%
6
41,50-42,00
50%
21
42,00-42,50
17%
7
42,50-43,00
7%
3
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 21:51

"Уходя - уході!"©

  Василь-Рівне написав:
  Ой+ написав:і один підприємець громив їх в пух і прах за бажання мати більшу зарплату.

Майстерно все перекручуєте і це огидно, ще більше огидно, що декілька не дурних форумчан це підтримали, тут не цінується аналітика на яку я витратив немало дуже цінного для мене часу, тут цінується хейт за який даються медалі і це теж огидно. Але є один великий плюс, я більше ніякої аналітики тут постити не буду, нема дурних витрачати свій час для того щоб хейтери піднімались на дешевому беззмістовному критиканстві бездумно спотворюючи сутність того що було написано :twisted:
:lol: :lol:
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  #<1 ... 11887118881188911890
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