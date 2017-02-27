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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 тра, 2025 18:59
sergey_sryvkin написав: budivelnik написав:
ікс * оборот 5 млн (податки ікс * пдфо+єсв від 96000=40000 грн)
ігрек * оборот 9,3 млн (податки ігрек* 5% +єсв від 9,3млн=500000)
Ваші цифри не є точними.
Ліміти ФОП 2 та 3 груп - 834 та 1167 мінімальних зарплат відповідно.
Тобто,
у 2024 році для 2 та 3 груп мали 5,9 та 8,3 млн відповідно
у 2025 році для 2 та 3 груп буде 6,7 та 9,3 млн відповідно.
До того ж не кожен ФОП вміє наторгувати до ліміту, тобто відсоток податку в обороті може бути вищим.
На мою думку 50% ФОП це дроблення великої компанії для ухилення від сплати податків
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Додано: Пон 19 тра, 2025 19:22
Realist, п 4 - це мається на увазі, що в усіх галузях відбувається зменшення вакансій. Збільшення тільки в держуправлінні та армії8-)
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Додано: Пон 19 тра, 2025 19:56
yama написав: sergey_sryvkin написав: budivelnik написав:
ікс * оборот 5 млн (податки ікс * пдфо+єсв від 96000=40000 грн)
ігрек * оборот 9,3 млн (податки ігрек* 5% +єсв від 9,3млн=500000)
Ваші цифри не є точними.
Ліміти ФОП 2 та 3 груп - 834 та 1167 мінімальних зарплат відповідно.
Тобто,
у 2024 році для 2 та 3 груп мали 5,9 та 8,3 млн відповідно
у 2025 році для 2 та 3 груп буде 6,7 та 9,3 млн відповідно.
До того ж не кожен ФОП вміє наторгувати до ліміту, тобто відсоток податку в обороті може бути вищим.
На мою думку 50% ФОП це дроблення великої компанії для ухилення від сплати податків
Так воно і є.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 20:08
Успіх написав: Василь-Рівне написав:
а вчителя якби вирішили підзаробити у цей час. Що у них в головах?
Вчителів зарплата - 8Кгрн!!!
Ну, якщо там маєш трохи стажу/трохи вищу категорію - то 11Кгрн!
Ну і якщо маєш ще вищу категорію/великий стаж і ще купа всього - то може дотягнеш до 14-15Кгрн, але!!!
Але це в той час, коли простий/звичайний охоронець, чи касир атб має 20-21Кгрн!!!
І це при тому, що ціни на НАШІ прості/примітивні продукти
можна записувати в Книгу Рекордів Гіннеса!
спробуй щось виростити своїми руками, в цьому році весна морозна-половину врожаю на деревах підмерзла і пропало, зараз ще курчавість листів додалась, хоч купив нові гербіциди(хорус, топаз), тому що ридаміл голд вже неефективний (а це 3000-4000грн витрати на "хімію" тільки, а на добриво? ще пару тисяч)
як думаєш? чи буде суниця дешевше 120грн/кг, або персик/абрикос дешевше 100грн? якщо і буде, то тиждень максимум
до речі, людей працювати на полі не вистачає, всюди оголошення: ціна як для вчителя
фантастична-850грн за день, після 10днів -по 900грн/день, після місяця-1000грн/день (якщо сил вистачить), тобто для вчителя років до 50 дуже гарний варіант заробити 50-70к за літо, щоб взимку вистачило на продукти, а якщо разом з дружиною (і сина на домопогу взяти, то взагалі 60-65к за місяць легко, спробуй і потім опишеш, чи справді продукти примітивні
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Додано: Вів 20 тра, 2025 20:37
yama написав:
На мою думку 50% ФОП це дроблення великої компанії для ухилення від сплати податків
На чому базується ваша думка?..
На "чуйці" ?.. То таке.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 10:15
sergey_sryvkin написав: yama написав:
На мою думку 50% ФОП це дроблення великої компанії для ухилення від сплати податків
На чому базується ваша думка?..
На "чуйці" ?.. То таке.
Там, скорее всего, имелось в виду "по деньгам".
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Додано: Сер 21 тра, 2025 15:37
sergey_sryvkin написав: yama написав:
На мою думку 50% ФОП це дроблення великої компанії для ухилення від сплати податків
На чому базується ваша думка?..
На "чуйці" ?.. То таке.
на досвіді роботи моїх знайомих ФОПів
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Додано: Сер 21 тра, 2025 16:35
yama написав: sergey_sryvkin написав: yama написав:
На мою думку 50% ФОП це дроблення великої компанії для ухилення від сплати податків
На чому базується ваша думка?..
На "чуйці" ?.. То таке.
на досвіді роботи моїх знайомих ФОПів
«Знайомі ФОПи» буди настільки погані (оптимізують податки) , що пан yama
прийняв вольове рішення взагалі ніяк не оформлятись і отримувати гроші в конвертів. Ясна справа без оподаткування. Чим неодноразово хизувався на цих сторінках.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 16:47
yama написав: sergey_sryvkin написав: yama написав:
На мою думку 50% ФОП це дроблення великої компанії для ухилення від сплати податків
На чому базується ваша думка?..
На "чуйці" ?.. То таке.
на досвіді роботи моїх знайомих ФОПів
Мій особистий досвід каже мені, що жоден з моїх знайомих з мого кола спілкування не голосував за зелень. Але ж результат ви знаєте...
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:13
sergey_sryvkin написав:
Мій особистий досвід каже мені, що жоден з моїх знайомих з мого кола
спілкування не голосував за зелень. Але ж результат ви знаєте...
гаразд кола у нас різні і це мабуть добре
але здача свого ФОП в оренду за символічну суму в Україні серед моїх знайомих досить поширена практика
В декого це добровільно, а в декого добровільно-примусово. Начебто я відкрив для когось Америку - про те що через ФОП йде уникнення податків то це відомо вже з моменту утворення ФОП , а те що мої знайомі працюють в таких фірмах, які це практикують, то це звісно моє коло \ кружок .
[quote]
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