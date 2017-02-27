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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11887118881188911890

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 44
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
2%
1
41,00-41,50
16%
7
41,50-42,00
50%
22
42,00-42,50
16%
7
42,50-43,00
7%
3
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
2
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 17:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:Начебто я відкрив для когось Америку - про те що через ФОП йде уникнення податків то це відомо вже з моменту утворення ФОП , а те що мої знайомі працюють в таких фірмах, які це практикують, то це звісно моє коло \ кружок .
Знаєте де звін-не чули де він...
1 Реально зекономити можна тільки за рахунок ЄСВ для ФОП на єдиному...., бо показуєш зарплату в 100 000, платиш 5%ПДФО+1%Військовий + пенсійний з мінімалки 1760..
Оце і весь виграш
2 ФОП на єдиному використовують як правило для зменшення менінгітів при веденні документації і таким чином зменшення ймовірності різного роду штрафів (тут дійсно виграш суттєвий)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 18:09

  budivelnik написав:
  yama написав:Начебто я відкрив для когось Америку - про те що через ФОП йде уникнення податків то це відомо вже з моменту утворення ФОП , а те що мої знайомі працюють в таких фірмах, які це практикують, то це звісно моє коло \ кружок .
Знаєте де звін-не чули де він...
1 Реально зекономити можна тільки за рахунок ЄСВ для ФОП на єдиному...., бо показуєш зарплату в 100 000, платиш 5%ПДФО+1%Військовий + пенсійний з мінімалки 1760..
Оце і весь виграш
2 ФОП на єдиному використовують як правило для зменшення менінгітів при веденні документації і таким чином зменшення ймовірності різного роду штрафів (тут дійсно виграш суттєвий)

випадково прочитав бо зазвичай не читаю вас.
навіщо ви порівнюєте з 3-ю гурпою ФОП ? порівняйте ТОВ з 2-ою групою ФОП
https://ibb.co/S4gT4Zq0
43 тис грн чи 540 тис грн ? так це gpt бо мені лінь ручками
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 18:15

Все життя плати пожежнику, а як пожежа - гаси її сам?!!!

  Hotab написав:«Знайомі ФОПи» буди настільки погані (оптимізують податки) , що пан yama прийняв вольове рішення взагалі ніяк не оформлятись і отримувати гроші в конвертів. Ясна справа без оподаткування. Чим неодноразово хизувався на цих сторінках.
Може пан Яма подумав - "а нах то оподаткування... ті податки, якщо вони перетікають на зарплати Хотабів з НЕ тим ВОСом, які ніяк НЕ ХОЧУТЬ захищати пересічних і свою Батьківщину?!"(прямий ОБОВ'ЯЗОК військових!)

То "навіщо платити більше?"© :D
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  #<1 ... 11887118881188911890
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