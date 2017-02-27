yama написав:Начебто я відкрив для когось Америку - про те що через ФОП йде уникнення податків то це відомо вже з моменту утворення ФОП , а те що мої знайомі працюють в таких фірмах, які це практикують, то це звісно моє коло \ кружок .
Знаєте де звін-не чули де він... 1 Реально зекономити можна тільки за рахунок ЄСВ для ФОП на єдиному...., бо показуєш зарплату в 100 000, платиш 5%ПДФО+1%Військовий + пенсійний з мінімалки 1760.. Оце і весь виграш 2 ФОП на єдиному використовують як правило для зменшення менінгітів при веденні документації і таким чином зменшення ймовірності різного роду штрафів (тут дійсно виграш суттєвий)
yama написав:Начебто я відкрив для когось Америку - про те що через ФОП йде уникнення податків то це відомо вже з моменту утворення ФОП , а те що мої знайомі працюють в таких фірмах, які це практикують, то це звісно моє коло \ кружок .
Знаєте де звін-не чули де він... 1 Реально зекономити можна тільки за рахунок ЄСВ для ФОП на єдиному...., бо показуєш зарплату в 100 000, платиш 5%ПДФО+1%Військовий + пенсійний з мінімалки 1760.. Оце і весь виграш 2 ФОП на єдиному використовують як правило для зменшення менінгітів при веденні документації і таким чином зменшення ймовірності різного роду штрафів (тут дійсно виграш суттєвий)
випадково прочитав бо зазвичай не читаю вас. навіщо ви порівнюєте з 3-ю гурпою ФОП ? порівняйте ТОВ з 2-ою групою ФОП https://ibb.co/S4gT4Zq0 43 тис грн чи 540 тис грн ? так це gpt бо мені лінь ручками
Hotab написав:«Знайомі ФОПи» буди настільки погані (оптимізують податки) , що пан yama прийняв вольове рішення взагалі ніяк не оформлятись і отримувати гроші в конвертів. Ясна справа без оподаткування. Чим неодноразово хизувався на цих сторінках.
Може пан Яма подумав - "а нах то оподаткування... ті податки, якщо вони перетікають на зарплати Хотабів з НЕ тим ВОСом, які ніяк НЕ ХОЧУТЬ захищати пересічних і свою Батьківщину?!"(прямий ОБОВ'ЯЗОК військових!)