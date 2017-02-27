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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11887118881188911890

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 44
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
2%
1
41,00-41,50
16%
7
41,50-42,00
50%
22
42,00-42,50
16%
7
42,50-43,00
7%
3
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
2
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 17:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:Начебто я відкрив для когось Америку - про те що через ФОП йде уникнення податків то це відомо вже з моменту утворення ФОП , а те що мої знайомі працюють в таких фірмах, які це практикують, то це звісно моє коло \ кружок .
Знаєте де звін-не чули де він...
1 Реально зекономити можна тільки за рахунок ЄСВ для ФОП на єдиному...., бо показуєш зарплату в 100 000, платиш 5%ПДФО+1%Військовий + пенсійний з мінімалки 1760..
Оце і весь виграш
2 ФОП на єдиному використовують як правило для зменшення менінгітів при веденні документації і таким чином зменшення ймовірності різного роду штрафів (тут дійсно виграш суттєвий)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 18:09

  budivelnik написав:
  yama написав:Начебто я відкрив для когось Америку - про те що через ФОП йде уникнення податків то це відомо вже з моменту утворення ФОП , а те що мої знайомі працюють в таких фірмах, які це практикують, то це звісно моє коло \ кружок .
Знаєте де звін-не чули де він...
1 Реально зекономити можна тільки за рахунок ЄСВ для ФОП на єдиному...., бо показуєш зарплату в 100 000, платиш 5%ПДФО+1%Військовий + пенсійний з мінімалки 1760..
Оце і весь виграш
2 ФОП на єдиному використовують як правило для зменшення менінгітів при веденні документації і таким чином зменшення ймовірності різного роду штрафів (тут дійсно виграш суттєвий)

випадково прочитав бо зазвичай не читаю вас.
навіщо ви порівнюєте з 3-ю гурпою ФОП ? порівняйте ТОВ з 2-ою групою ФОП
https://ibb.co/S4gT4Zq0
43 тис грн чи 540 тис грн ? так це gpt бо мені лінь ручками
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 18:15

Все життя плати пожежнику, а як пожежа - гаси її сам?!!!

  Hotab написав:«Знайомі ФОПи» буди настільки погані (оптимізують податки) , що пан yama прийняв вольове рішення взагалі ніяк не оформлятись і отримувати гроші в конвертів. Ясна справа без оподаткування. Чим неодноразово хизувався на цих сторінках.
Може пан Яма подумав - "а нах то оподаткування... ті податки, якщо вони перетікають на зарплати Хотабів з НЕ тим ВОСом, які ніяк НЕ ХОЧУТЬ захищати пересічних і свою Батьківщину?!"(прямий ОБОВ'ЯЗОК військових!)

То "навіщо платити більше?"© :D
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 18:24

  Успіх написав:
  Hotab написав:«Знайомі ФОПи» буди настільки погані (оптимізують податки) , що пан yama прийняв вольове рішення взагалі ніяк не оформлятись і отримувати гроші в конвертів. Ясна справа без оподаткування. Чим неодноразово хизувався на цих сторінках.
Може пан Яма подумав - "а нах то оподаткування... ті податки, якщо вони перетікають на зарплати Хотабів з НЕ тим ВОСом, які ніяк НЕ ХОЧУТЬ захищати пересічних і свою Батьківщину?!"(прямий ОБОВ'ЯЗОК військових!)

То "навіщо платити більше?"© :D

згоден з вами як ніколи :!: настільки точно передали мою думку що в мене б так не вдалося :mrgreen:
Ще згадую таких військових ,як Дикий Євген Олександрович, що воюють з пінгвінами і пють шапанські вина в Арктиці перед цім зїли не одного москаля цілком через що втартили людську подобу :roll:
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 19:03

За крок до перевороту думок©

  yama написав:згоден з вами як ніколи настільки точно передали мою думку що в мене б так не вдалося
Та бо як Хотаби ХОТІЛИ, то би перекваліфікувались на інший ВОС і таки пішли захищати Батьківщину!!!
А не підставляти простих/пересічних, в тому числі і Успіха, який був НІЯКИМ БОКОМ до військової справи! Ніколи не служив і ніколи не тримав зброї до повномасштабки! Обмежено придатний до військової служби! - відмотав 32місяці, як на зоні!
Через отаких Хотабів з НЕ тим ВОСом!

Для чого нам такі "пожежники", що стільки років їм плати, а як пожежа - так сам гаси???!
Для чого нам оплачувати такому непотребу? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 19:21

  yama написав:
  budivelnik написав:
  yama написав:Начебто я відкрив для когось Америку - про те що через ФОП йде уникнення податків то це відомо вже з моменту утворення ФОП , а те що мої знайомі працюють в таких фірмах, які це практикують, то це звісно моє коло \ кружок .
Знаєте де звін-не чули де він...
1 Реально зекономити можна тільки за рахунок ЄСВ для ФОП на єдиному...., бо показуєш зарплату в 100 000, платиш 5%ПДФО+1%Військовий + пенсійний з мінімалки 1760..
Оце і весь виграш
2 ФОП на єдиному використовують як правило для зменшення менінгітів при веденні документації і таким чином зменшення ймовірності різного роду штрафів (тут дійсно виграш суттєвий)
випадково прочитав бо зазвичай не читаю вас.
навіщо ви порівнюєте з 3-ю гурпою ФОП ? порівняйте ТОВ з 2-ою групою ФОП
https://ibb.co/S4gT4Zq0
43 тис грн чи 540 тис грн ? так це gpt бо мені лінь ручками
Перше - 2-га група не має права працювати з юридичними особами...
Тому те що отримає ФОП 2-гої групи не можна занести у витрати юридичної особи, а раз не можна-то нахіба юридичній особі ділитись на таких фопів
Друге - інше питання, коли ресторан ділять на парочку фопів.....
На одного вішають акцизні товари(але тоді він на загальній системі і його використання НІ ЧИМ не відрізняється від юрособи)
На інших вішають приготування їжі....
Якщо грубо
Всі затрати висять на тому фопі на загальній системі
Всі прибутки на фопах інших.

Повірте, дуже великого зиску від цього немає...
Ба більше
Якби база для нарахування на ФОПа йшло від середньої зарплати по Україні ( а не від мінімальної як зараз) - то навіть гетьманцев би рот не відкривав
І останнє
Вигода від оподаткування є тільки для самого ФОПа, а для найцнятих цим ФОПом-система оподаткування така сама як і на підприємствах.

ПС
є ще правда виграш від ПДВ, але ще раз це стосується тільки тих ФОПів що працюють на кінцевого споживача...
budivelnik
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