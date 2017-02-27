yama написав:Начебто я відкрив для когось Америку - про те що через ФОП йде уникнення податків то це відомо вже з моменту утворення ФОП , а те що мої знайомі працюють в таких фірмах, які це практикують, то це звісно моє коло \ кружок .
Знаєте де звін-не чули де він... 1 Реально зекономити можна тільки за рахунок ЄСВ для ФОП на єдиному...., бо показуєш зарплату в 100 000, платиш 5%ПДФО+1%Військовий + пенсійний з мінімалки 1760.. Оце і весь виграш 2 ФОП на єдиному використовують як правило для зменшення менінгітів при веденні документації і таким чином зменшення ймовірності різного роду штрафів (тут дійсно виграш суттєвий)
yama написав:Начебто я відкрив для когось Америку - про те що через ФОП йде уникнення податків то це відомо вже з моменту утворення ФОП , а те що мої знайомі працюють в таких фірмах, які це практикують, то це звісно моє коло \ кружок .
Знаєте де звін-не чули де він... 1 Реально зекономити можна тільки за рахунок ЄСВ для ФОП на єдиному...., бо показуєш зарплату в 100 000, платиш 5%ПДФО+1%Військовий + пенсійний з мінімалки 1760.. Оце і весь виграш 2 ФОП на єдиному використовують як правило для зменшення менінгітів при веденні документації і таким чином зменшення ймовірності різного роду штрафів (тут дійсно виграш суттєвий)
випадково прочитав бо зазвичай не читаю вас. навіщо ви порівнюєте з 3-ю гурпою ФОП ? порівняйте ТОВ з 2-ою групою ФОП https://ibb.co/S4gT4Zq0 43 тис грн чи 540 тис грн ? так це gpt бо мені лінь ручками
yama написав:Начебто я відкрив для когось Америку - про те що через ФОП йде уникнення податків то це відомо вже з моменту утворення ФОП , а те що мої знайомі працюють в таких фірмах, які це практикують, то це звісно моє коло \ кружок .
Знаєте де звін-не чули де він... 1 Реально зекономити можна тільки за рахунок ЄСВ для ФОП на єдиному...., бо показуєш зарплату в 100 000, платиш 5%ПДФО+1%Військовий + пенсійний з мінімалки 1760.. Оце і весь виграш 2 ФОП на єдиному використовують як правило для зменшення менінгітів при веденні документації і таким чином зменшення ймовірності різного роду штрафів (тут дійсно виграш суттєвий)
випадково прочитав бо зазвичай не читаю вас. навіщо ви порівнюєте з 3-ю гурпою ФОП ? порівняйте ТОВ з 2-ою групою ФОП https://ibb.co/S4gT4Zq0 43 тис грн чи 540 тис грн ? так це gpt бо мені лінь ручками
Перше - 2-га група не має права працювати з юридичними особами... Тому те що отримає ФОП 2-гої групи не можна занести у витрати юридичної особи, а раз не можна-то нахіба юридичній особі ділитись на таких фопів Друге - інше питання, коли ресторан ділять на парочку фопів..... На одного вішають акцизні товари(але тоді він на загальній системі і його використання НІ ЧИМ не відрізняється від юрособи) На інших вішають приготування їжі.... Якщо грубо Всі затрати висять на тому фопі на загальній системі Всі прибутки на фопах інших.
Повірте, дуже великого зиску від цього немає... Ба більше Якби база для нарахування на ФОПа йшло від середньої зарплати по Україні ( а не від мінімальної як зараз) - то навіть гетьманцев би рот не відкривав І останнє Вигода від оподаткування є тільки для самого ФОПа, а для найцнятих цим ФОПом-система оподаткування така сама як і на підприємствах.
ПС є ще правда виграш від ПДВ, але ще раз це стосується тільки тих ФОПів що працюють на кінцевого споживача...
budivelnik написав:Друге - інше питання, коли ресторан ділять на парочку фопів.....
Як я був давно в Україні, що вже забув про ці схеми, і вони ще є до цих пір. І пригадав про оплату картою на розетка/олх/НоваКрута!Пошта яка не оплата а перевід. Може хто з тутешніх прокоментувати це, чи це дзвіночок, чи дзвін(пані флер) і коли це зміниться? Чи не буде це провокувати надходження бюджету і як піде на ціну долара.