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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11887118881188911890

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 44
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
2%
1
41,00-41,50
16%
7
41,50-42,00
50%
22
42,00-42,50
16%
7
42,50-43,00
7%
3
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
2
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 17:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:Начебто я відкрив для когось Америку - про те що через ФОП йде уникнення податків то це відомо вже з моменту утворення ФОП , а те що мої знайомі працюють в таких фірмах, які це практикують, то це звісно моє коло \ кружок .
Знаєте де звін-не чули де він...
1 Реально зекономити можна тільки за рахунок ЄСВ для ФОП на єдиному...., бо показуєш зарплату в 100 000, платиш 5%ПДФО+1%Військовий + пенсійний з мінімалки 1760..
Оце і весь виграш
2 ФОП на єдиному використовують як правило для зменшення менінгітів при веденні документації і таким чином зменшення ймовірності різного роду штрафів (тут дійсно виграш суттєвий)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 18:09

  budivelnik написав:
  yama написав:Начебто я відкрив для когось Америку - про те що через ФОП йде уникнення податків то це відомо вже з моменту утворення ФОП , а те що мої знайомі працюють в таких фірмах, які це практикують, то це звісно моє коло \ кружок .
Знаєте де звін-не чули де він...
1 Реально зекономити можна тільки за рахунок ЄСВ для ФОП на єдиному...., бо показуєш зарплату в 100 000, платиш 5%ПДФО+1%Військовий + пенсійний з мінімалки 1760..
Оце і весь виграш
2 ФОП на єдиному використовують як правило для зменшення менінгітів при веденні документації і таким чином зменшення ймовірності різного роду штрафів (тут дійсно виграш суттєвий)

випадково прочитав бо зазвичай не читаю вас.
навіщо ви порівнюєте з 3-ю гурпою ФОП ? порівняйте ТОВ з 2-ою групою ФОП
https://ibb.co/S4gT4Zq0
43 тис грн чи 540 тис грн ? так це gpt бо мені лінь ручками
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 19:21

  yama написав:
  budivelnik написав:
  yama написав:Начебто я відкрив для когось Америку - про те що через ФОП йде уникнення податків то це відомо вже з моменту утворення ФОП , а те що мої знайомі працюють в таких фірмах, які це практикують, то це звісно моє коло \ кружок .
Знаєте де звін-не чули де він...
1 Реально зекономити можна тільки за рахунок ЄСВ для ФОП на єдиному...., бо показуєш зарплату в 100 000, платиш 5%ПДФО+1%Військовий + пенсійний з мінімалки 1760..
Оце і весь виграш
2 ФОП на єдиному використовують як правило для зменшення менінгітів при веденні документації і таким чином зменшення ймовірності різного роду штрафів (тут дійсно виграш суттєвий)
випадково прочитав бо зазвичай не читаю вас.
навіщо ви порівнюєте з 3-ю гурпою ФОП ? порівняйте ТОВ з 2-ою групою ФОП
https://ibb.co/S4gT4Zq0
43 тис грн чи 540 тис грн ? так це gpt бо мені лінь ручками
Перше - 2-га група не має права працювати з юридичними особами...
Тому те що отримає ФОП 2-гої групи не можна занести у витрати юридичної особи, а раз не можна-то нахіба юридичній особі ділитись на таких фопів
Друге - інше питання, коли ресторан ділять на парочку фопів.....
На одного вішають акцизні товари(але тоді він на загальній системі і його використання НІ ЧИМ не відрізняється від юрособи)
На інших вішають приготування їжі....
Якщо грубо
Всі затрати висять на тому фопі на загальній системі
Всі прибутки на фопах інших.

Повірте, дуже великого зиску від цього немає...
Ба більше
Якби база для нарахування на ФОПа йшло від середньої зарплати по Україні ( а не від мінімальної як зараз) - то навіть гетьманцев би рот не відкривав
І останнє
Вигода від оподаткування є тільки для самого ФОПа, а для найцнятих цим ФОПом-система оподаткування така сама як і на підприємствах.

ПС
є ще правда виграш від ПДВ, але ще раз це стосується тільки тих ФОПів що працюють на кінцевого споживача...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 21:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

гілка стала не цікавою
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 21:27

  Yuri_61 написав:гілка стала не цікавою

Але ви завжди можете розбавити її, і сказати «скоро вашому долару кірдик».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 22:07

  Hotab написав:
  Yuri_61 написав:гілка стала не цікавою

Але ви завжди можете розбавити її, і сказати «скоро вашому долару кірдик».

так не скажу, а от євро точно не буде років так через п'ять.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 22:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Друге - інше питання, коли ресторан ділять на парочку фопів.....


Як я був давно в Україні, що вже забув про ці схеми, і вони ще є до цих пір.
І пригадав про оплату картою на розетка/олх/НоваКрута!Пошта яка не оплата а перевід.
Може хто з тутешніх прокоментувати це, чи це дзвіночок, чи дзвін(пані флер) і коли це зміниться? Чи не буде це провокувати надходження бюджету і як піде на ціну долара.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 22:44

Все просто!©

  Yuri_61 написав:гілка стала не цікавою

Бо модерацію на Марсі просили давно - не стирайте все підряд НЕ розібравшись!
Не забанюйте на тиждень за якийсь банальний флуд, чи суперечку з кимось!

І що, думаєте модерація на Марсі дослухалась?

Результат - на ліцццо!©🤦🏻

Більшість ЦІКАВИХ форумчан плюнули і перестали заходити!
А деякі ще заходять, але рідко... і ще рідше щось пишуть.

Але, добре, що це все НА МАРСІ!!!

З нами ж таке - ніслучіцццо нікогдА?!©
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... u2jxTTzFcw
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  #<1 ... 11887118881188911890
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