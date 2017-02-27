|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 тра, 2025 23:32
budivelnik написав: Успіх написав:
Не забанюйте на тиждень за якийсь банальний флуд, чи суперечку з кимось!
Так наявність флуду-засмічує сторінки
А коли сміття в 10-100 разів більше ніж користі-то сторіннки автоматично перетворюються в сміттєзвалище, тому якраз тут кращий принцип наступнийкраще менше та краще...
Долярек бореться за право 8-класників (по освіті і розумовому розвитку) бути прочитаними всіма.
Не усвідомлюючи, що у багатьох дома є діти, розумніші за нашого 8-класника , і тому батьки ходять на фінансовий форум за більш змістовним контентом, ніж просто «все буде добре», «все буде Україна» , і «як так?».
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15169
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2396 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36110
|37645775
|
|
|2131
|13444847
|
|
|7978
|23371532
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|