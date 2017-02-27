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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11888118891189011891

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 44
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
2%
1
41,00-41,50
16%
7
41,50-42,00
50%
22
42,00-42,50
16%
7
42,50-43,00
7%
3
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
2
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 23:32

  budivelnik написав:
  Успіх написав:Не забанюйте на тиждень за якийсь банальний флуд, чи суперечку з кимось!
Так наявність флуду-засмічує сторінки
А коли сміття в 10-100 разів більше ніж користі-то сторіннки автоматично перетворюються в сміттєзвалище, тому якраз тут кращий принцип наступний
краще менше та краще...

Долярек бореться за право 8-класників (по освіті і розумовому розвитку) бути прочитаними всіма.
Не усвідомлюючи, що у багатьох дома є діти, розумніші за нашого 8-класника , і тому батьки ходять на фінансовий форум за більш змістовним контентом, ніж просто «все буде добре», «все буде Україна» , і «як так?».
Hotab
 
Повідомлень: 15169
З нами з: 15.02.09
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