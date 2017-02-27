Додано: Чет 22 тра, 2025 01:21

BeneFuckTor написав: І пригадав про оплату картою на розетка/олх/НоваКрута!Пошта яка не оплата а перевід. І пригадав про оплату картою на розетка/олх/НоваКрута!Пошта яка не оплата а перевід.

Это никак не связано с ФОП и не содержит в себе никакого мошенничества.При оплате в интернете, продавцы, независимо от формы ведения бизнеса, пользуются услугами эквайринга. Это сбор денег с покупателей посредником и передача их продавцу. Т.е. это по сути перевод средств.С оплатой наложенным платежом картина та же - почта переводит деньги от получателя отправителю.Оплата доставки на НП непосредственно в отделении проходит как оплата услуги.Я понимаю, что при оплате кредиткой это влияет на грейс и прочие плюшки, но об этом просто надо знать и учитывать при выборе карты. Тут все не только законно, но и логично. Более того, при оплатах в интернете обычно происходит переход на страницу, на которой видно название эквайринговой компании (агрегатора платежей), поэтому и утаивания тут никакого нет.