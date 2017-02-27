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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 тра, 2025 23:32
budivelnik написав: Успіх написав:
Не забанюйте на тиждень за якийсь банальний флуд, чи суперечку з кимось!
Так наявність флуду-засмічує сторінки
А коли сміття в 10-100 разів більше ніж користі-то сторіннки автоматично перетворюються в сміттєзвалище, тому якраз тут кращий принцип наступнийкраще менше та краще...
Долярек бореться за право 8-класників (по освіті і розумовому розвитку) бути прочитаними всіма.
Не усвідомлюючи, що у багатьох дома є діти, розумніші за нашого 8-класника , і тому батьки ходять на фінансовий форум за більш змістовним контентом, ніж просто «все буде добре», «все буде Україна» , і «як так?».
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Додано: Чет 22 тра, 2025 01:21
BeneFuckTor написав:
І пригадав про оплату картою на розетка/олх/НоваКрута!Пошта яка не оплата а перевід.
Это никак не связано с ФОП и не содержит в себе никакого мошенничества.
При оплате в интернете, продавцы, независимо от формы ведения бизнеса, пользуются услугами эквайринга. Это сбор денег с покупателей посредником и передача их продавцу. Т.е. это по сути перевод средств.
С оплатой наложенным платежом картина та же - почта переводит деньги от получателя отправителю.
Оплата доставки на НП непосредственно в отделении проходит как оплата услуги.
Я понимаю, что при оплате кредиткой это влияет на грейс и прочие плюшки, но об этом просто надо знать и учитывать при выборе карты. Тут все не только законно, но и логично. Более того, при оплатах в интернете обычно происходит переход на страницу, на которой видно название эквайринговой компании (агрегатора платежей), поэтому и утаивания тут никакого нет.
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