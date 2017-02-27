Пан Гетьманцев так не вважає
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 тра, 2025 08:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 22 тра, 2025 08:55
Мы рассматриваем законность оформления наложенного платежа как перевода, а не покупки.
Законность продажи товаров физлицом - это из другой оперы.
Да, степень бдительности смешная.
Додано: Чет 22 тра, 2025 11:12
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Дуже непогано про перспективи торгівельного балансу
Значно простіше для тих, хто не любить читати
Це до написаного тут viewtopic.php?p=5857790#p5857790
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