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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11888118891189011891

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 44
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
2%
1
41,00-41,50
16%
7
41,50-42,00
50%
22
42,00-42,50
16%
7
42,50-43,00
7%
3
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
2
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Оплата доставки на НП непосредственно в отделении проходит как оплата услуги тут все не только законно,

Пан Гетьманцев так не вважає :roll:

Зображення
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:55

  Василь-Рівне написав:
  Сибарит написав:Оплата доставки на НП непосредственно в отделении проходит как оплата услуги тут все не только законно,

Пан Гетьманцев так не вважає :roll:

Зображення

Мы рассматриваем законность оформления наложенного платежа как перевода, а не покупки.
Законность продажи товаров физлицом - это из другой оперы.

Да, степень бдительности смешная.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 11:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дуже непогано про перспективи торгівельного балансу
https://zn.ua/ukr/macroeconomics/holovn ... shnja.html
Значно простіше для тих, хто не любить читати
https://latifundist.com/novosti/67429-y ... --deputati
Це до написаного тут viewtopic.php?p=5857790#p5857790
orest
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