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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11892118931189411895>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 46
40,00-40,50
4%
2
40,50-41,00
2%
1
41,00-41,50
15%
7
41,50-42,00
50%
23
42,00-42,50
15%
7
42,50-43,00
9%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
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0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
4%
2
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 09:06

https://interfax.com.ua/news/economic/1 ... 74440.html


Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings в ніч на суботу за Києвом підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "обмежений дефолт" (RD).

"Fitch вважає, що Україна все ще перебуває в процесі більш широкої реструктуризації, при цьому її ВВП-варанти стануть дефолтними лише після дати виплати 31 травня.
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 10:11

  prodigy написав:ага, у свіс франкі... якось мав з ними клопіт(купив 1900 у 2014, як ви кажете яйця по різним кошикам)
після закінчення річного депо франків не було, пролонгував на рік, потім знов не було, чекав на 2 тижні що привезли (з Києва, чи з Берну, або Женеви??)

Евро краще краще брати для скирдування новими сотками, а для Єврозони полтинниками


Казначеи покупают-продают НА ВНУТРЕННЕМ рынке нал и безнал; лишь некоторые банки заморачиваются с физическим ввозом-вывозом нала, как и инкассацией...

Про полтинники евро - согласен, ХОТЯ некоторые предпочитают (СТАРОГО образца) 5-ти-сотки как наиболее компактные (ну, и возможно с перспективой роста цен на них у коллекционеров по аналогии с крупнономинальными баксами лет через ...).
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 14:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  orest написав:Окремо треба слідкувати за "навчаннями" 3,14дарів і бульбашів в білорусії. Якщо справді відбудеться військова агресія на якусь країну НАТО, можуть бути варіанти.


імхо, напад на одну з країн Балтії (а саме Литву) вважаю маловірогідним в найближчі 1,5 роки (путін божевільний, але далеко не ідіот), якщо коротка сутичка (тиждень) то, ДА.
Другий фронт рф не потягне. Навчання -це завіса (будуть відволікати "сміливих" від постачання зброї Україні).Окрім країн Балтії і Польщі
-Європа не дуже стурбована, якби не було запізно.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 16:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:імхо, напад на одну з країн Балтії (а саме Литву) вважаю маловірогідним в найближчі 1,5 роки (путін божевільний, але далеко не ідіот), якщо коротка сутичка (тиждень) то, ДА.
За тиждень - Прибалтика буде окупованою повністю.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 16:51

  budivelnik написав:
  prodigy написав:імхо, напад на одну з країн Балтії (а саме Литву) вважаю маловірогідним в найближчі 1,5 роки (путін божевільний, але далеко не ідіот), якщо коротка сутичка (тиждень) то, ДА.
За тиждень - Прибалтика буде окупованою повністю.

теж не факт. нас ось взагалі за три дні збиралися окупувати.

а от якись Сувалки - можуть 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 17:13

  budivelnik написав:
  prodigy написав:імхо, напад на одну з країн Балтії (а саме Литву) вважаю маловірогідним в найближчі 1,5 роки (путін божевільний, але далеко не ідіот), якщо коротка сутичка (тиждень) то, ДА.
За тиждень - Прибалтика буде окупованою повністю.

Яким буде курс євро до інших валют у такому разі?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 17:59

Investor_K Розвал і повна дискредитація НАТО буде значно більшим ударом по США ніж по ЄС. Долар може відреагувати більше.
Польща, Німеччина, Литва, Латвія, Естонія активно готуються і вже давно. Тому й говорю про провокацію на потрібний крок. Зустрічати цю орду опустків широким фронтом не зовсім розумно. Якщо мова про вузький коридор, то є зміст запустити глибше, відрізати і там вграти по повній. :oops:
orest
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 18:14

  budivelnik написав:
  prodigy написав:імхо, напад на одну з країн Балтії (а саме Литву) вважаю маловірогідним в найближчі 1,5 роки (путін божевільний, але далеко не ідіот), якщо коротка сутичка (тиждень) то, ДА.
За тиждень - Прибалтика буде окупованою повністю.

на хвилиночку-це 3 країни НАТО,
авіація НАТО, кораблі з Балтики, ударні гелікоптери? проти штурмовіків на байках,
бо техніки важкої у орків обмаль
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 19:59

  prodigy написав:
  budivelnik написав:
  prodigy написав:імхо, напад на одну з країн Балтії (а саме Литву) вважаю маловірогідним в найближчі 1,5 роки (путін божевільний, але далеко не ідіот), якщо коротка сутичка (тиждень) то, ДА.
За тиждень - Прибалтика буде окупованою повністю.

на хвилиночку-це 3 країни НАТО,
авіація НАТО, кораблі з Балтики, ударні гелікоптери? проти штурмовіків на байках,
бо техніки важкої у орків обмаль

Тут всі такі оптимісти.... Ми ще й кордони 1991 повернемо мабуть...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 20:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

prodigy написав:
  budivelnik написав:
  prodigy написав:імхо, напад на одну з країн Балтії (а саме Литву) вважаю маловірогідним в найближчі 1,5 роки (путін божевільний, але далеко не ідіот), якщо коротка сутичка (тиждень) то, ДА.
За тиждень - Прибалтика буде окупованою повністю.

на хвилиночку-це 3 країни НАТО,
авіація НАТО, кораблі з Балтики, ударні гелікоптери? проти штурмовіків на байках,
бо техніки важкої у орків обмаль
Щось підозрюю що НАТО в подібному сценарії почне щось бельмотіти про недопущення ескалації і стурбованість.
Буквально на днях кацапи напали на естонське (здається) судно і утягли до себе, з використанням авіації. Горда ната ріденько обісралась і зробила вигляд, ніби нічого не сталося
Faceless
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