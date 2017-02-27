prodigy написав:ага, у свіс франкі... якось мав з ними клопіт(купив 1900 у 2014, як ви кажете яйця по різним кошикам) після закінчення річного депо франків не було, пролонгував на рік, потім знов не було, чекав на 2 тижні що привезли (з Києва, чи з Берну, або Женеви??)
Евро краще краще брати для скирдування новими сотками, а для Єврозони полтинниками
Казначеи покупают-продают НА ВНУТРЕННЕМ рынке нал и безнал; лишь некоторые банки заморачиваются с физическим ввозом-вывозом нала, как и инкассацией...
Про полтинники евро - согласен, ХОТЯ некоторые предпочитают (СТАРОГО образца) 5-ти-сотки как наиболее компактные (ну, и возможно с перспективой роста цен на них у коллекционеров по аналогии с крупнономинальными баксами лет через ...).
orest написав:Окремо треба слідкувати за "навчаннями" 3,14дарів і бульбашів в білорусії. Якщо справді відбудеться військова агресія на якусь країну НАТО, можуть бути варіанти.
імхо, напад на одну з країн Балтії (а саме Литву) вважаю маловірогідним в найближчі 1,5 роки (путін божевільний, але далеко не ідіот), якщо коротка сутичка (тиждень) то, ДА. Другий фронт рф не потягне. Навчання -це завіса (будуть відволікати "сміливих" від постачання зброї Україні).Окрім країн Балтії і Польщі -Європа не дуже стурбована, якби не було запізно.
Investor_K Розвал і повна дискредитація НАТО буде значно більшим ударом по США ніж по ЄС. Долар може відреагувати більше. Польща, Німеччина, Литва, Латвія, Естонія активно готуються і вже давно. Тому й говорю про провокацію на потрібний крок. Зустрічати цю орду опустків широким фронтом не зовсім розумно. Якщо мова про вузький коридор, то є зміст запустити глибше, відрізати і там вграти по повній.
prodigy написав:імхо, напад на одну з країн Балтії (а саме Литву) вважаю маловірогідним в найближчі 1,5 роки (путін божевільний, але далеко не ідіот), якщо коротка сутичка (тиждень) то, ДА.
За тиждень - Прибалтика буде окупованою повністю.
на хвилиночку-це 3 країни НАТО, авіація НАТО, кораблі з Балтики, ударні гелікоптери? проти штурмовіків на байках, бо техніки важкої у орків обмаль
Щось підозрюю що НАТО в подібному сценарії почне щось бельмотіти про недопущення ескалації і стурбованість. Буквально на днях кацапи напали на естонське (здається) судно і утягли до себе, з використанням авіації. Горда ната ріденько обісралась і зробила вигляд, ніби нічого не сталося