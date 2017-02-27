Faceless написав:Щось підозрюю що НАТО в подібному сценарії почне щось бельмотіти про недопущення ескалації і стурбованість.
Буквально на днях кацапи напали на естонське (здається) судно і утягли до себе, з використанням авіації. Горда ната ріденько обісралась і зробила вигляд, ніби нічого не сталося
щось ви надто драматизуєте. не естонське, а грецьке, й вже відпустили. але головне - руські зробили це в своїх територіальних водах. як літаки почали облітати Біларусь після інциденту з посадкою в Мінську, так й тут суда почали йти по водах Естонії, хоча це складніше.
естонці ж затримували судно з Раші, Раша у відповідь теж показала ікла - далі подивимось, в кого горішки міцніші. руські не просто так реагують, знають, що їм там можуть добряче їх прищемити