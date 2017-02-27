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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11892118931189411895

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 47
40,00-40,50
4%
2
40,50-41,00
2%
1
41,00-41,50
15%
7
41,50-42,00
51%
24
42,00-42,50
15%
7
42,50-43,00
9%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
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0
44,50-45,00
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45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 20:57

  Faceless написав:
prodigy написав:
  budivelnik написав:За тиждень - Прибалтика буде окупованою повністю.

на хвилиночку-це 3 країни НАТО,
авіація НАТО, кораблі з Балтики, ударні гелікоптери? проти штурмовіків на байках,
бо техніки важкої у орків обмаль
Щось підозрюю що НАТО в подібному сценарії почне щось бельмотіти про недопущення ескалації і стурбованість.
Буквально на днях кацапи напали на естонське (здається) судно і утягли до себе, з використанням авіації. Горда ната ріденько обісралась і зробила вигляд, ніби нічого не сталося

щось ви надто драматизуєте. не естонське, а грецьке, й вже відпустили. але головне - руські зробили це в своїх територіальних водах. як літаки почали облітати Біларусь після інциденту з посадкою в Мінську, так й тут суда почали йти по водах Естонії, хоча це складніше.

естонці ж затримували судно з Раші, Раша у відповідь теж показала ікла - далі подивимось, в кого горішки міцніші. руські не просто так реагують, знають, що їм там можуть добряче їх прищемити 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 09:05

  Дюрі-бачі написав:По тарифному розряду. Але вже десятки років в нас існує незрозумілий для мене нонсенс: чомусь ставка першого (найнижчого) розряду менша за мінімальну зарплату.


Як Ви займаєтесь фінансами та вчителюєте? :) Там (в тарифах) все дуже просто - ставки розраховуються від прожиткового мінімуму. І за "десятки років" не здатні були розібратись у такому простому питанні?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 10:09

Hennady Питання не в тому як фізично рахують тарифну сітку, а в нелогічності того, що перший розряд має отримувати в рази менше зарплату ніж мінімальна зарплата.
  Hennady написав:Як Ви займаєтесь фінансами

Погано. Спостерігаю як значна частина моїх фінансів в $ перетворюється на сині папірці.
Дюрі-бачі
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