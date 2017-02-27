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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 25 тра, 2025 20:57
Faceless написав: prodigy написав: budivelnik написав:
За тиждень - Прибалтика буде окупованою повністю.
на хвилиночку-це 3 країни НАТО,
авіація НАТО, кораблі з Балтики, ударні гелікоптери? проти штурмовіків на байках,
бо техніки важкої у орків обмаль
Щось підозрюю що НАТО в подібному сценарії почне щось бельмотіти про недопущення ескалації і стурбованість.
Буквально на днях кацапи напали на естонське (здається) судно і утягли до себе, з використанням авіації. Горда ната ріденько обісралась і зробила вигляд, ніби нічого не сталося
щось ви надто драматизуєте. не естонське, а грецьке, й вже відпустили. але головне - руські зробили це в своїх територіальних водах. як літаки почали облітати Біларусь після інциденту з посадкою в Мінську, так й тут суда почали йти по водах Естонії, хоча це складніше.
естонці ж затримували судно з Раші, Раша у відповідь теж показала ікла - далі подивимось, в кого горішки міцніші. руські не просто так реагують, знають, що їм там можуть добряче їх прищемити
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Додано: Пон 26 тра, 2025 09:05
Дюрі-бачі написав:
По тарифному розряду. Але вже десятки років в нас існує незрозумілий для мене нонсенс: чомусь ставка першого (найнижчого) розряду менша за мінімальну зарплату.
Як Ви займаєтесь фінансами та вчителюєте?
Там (в тарифах) все дуже просто - ставки розраховуються від прожиткового мінімуму. І за "десятки років" не здатні були розібратись у такому простому питанні?
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Додано: Пон 26 тра, 2025 10:09
Hennady
Питання не в тому як фізично рахують тарифну сітку, а в нелогічності того, що перший розряд має отримувати в рази менше зарплату ніж мінімальна зарплата.
Hennady написав:
Як Ви займаєтесь фінансами
Погано. Спостерігаю як значна частина моїх фінансів в $ перетворюється на сині папірці.
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Додано: Пон 26 тра, 2025 12:08
Дюрі-бачі
Ну, перший розряд апріорі не буде отримувати менше мінімальної заробітної плати.
Але в такому випадку створюється "зрівнялівка", що не логічно і не відповідає здоровому глузду, так як і ті виплати, що враховуються при визначенні відповідності мінімальній заробітній платі.
ОК
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Додано: Пон 26 тра, 2025 15:24
Faceless написав:
Щось підозрюю що НАТО в подібному сценарії почне щось бельмотіти про недопущення ескалації і стурбованість.
Буквально на днях кацапи напали на естонське (здається) судно і утягли до себе, з використанням авіації. Горда ната ріденько обісралась і зробила вигляд, ніби нічого не сталося
В НАТО могут принять быстрое решение об исключении некоторых стран из состава НАТО.
Скажут, что это была "некая ошибка/спешка"... "Во избежание третьей мировой" и так далее...
На курс EURO/USD - это особо никак не повлияет.
Экономика и финансы стран Балтии - очень скромно выглядит в масштабах ЕС и НАТО.
Всё это, правда, только и в теории обсуждать можно...
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Додано: Пон 26 тра, 2025 21:38
Дивно, чьому поперло евро?
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Додано: Пон 26 тра, 2025 22:42
Faceless написав:
Щось підозрюю що НАТО в подібному сценарії почне щось бельмотіти про недопущення ескалації і стурбованість.
Буквально на днях кацапи напали на естонське (здається) судно і утягли до себе, з використанням авіації. Горда ната ріденько обісралась і зробила вигляд, ніби нічого не сталося
Ні. Скоріше дадуть показово оркам по зубам. Тауруси, літачки і ті.
Україна - не член НАТО, не член ЕС, і, пробачте, - відстала, порівняно з іншими країнами Європи.
Тому за нас вписуються неохоче, переважно у рамках "нового східного валу", що згодився захищати старушку Європу від російського ведмедя
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Додано: Пон 26 тра, 2025 22:47
Vadim_ написав:
Дивно, чьому поперло евро?
Трамп відстрочив податки на імпорт з ЄС
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Додано: Вів 27 тра, 2025 08:13
Навуходоносор написав: Vadim_ написав:
Дивно, чьому поперло евро?
Трамп відстрочив податки на імпорт з ЄС
ага, Трамп почав епопею з митами і євро рвануло вгору; попустив трохи цю тему - теж вгору
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