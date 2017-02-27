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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11892118931189411895

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 47
40,00-40,50
4%
2
40,50-41,00
2%
1
41,00-41,50
15%
7
41,50-42,00
51%
24
42,00-42,50
15%
7
42,50-43,00
9%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
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0
0
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0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 20:57

  Faceless написав:
prodigy написав:
  budivelnik написав:За тиждень - Прибалтика буде окупованою повністю.

на хвилиночку-це 3 країни НАТО,
авіація НАТО, кораблі з Балтики, ударні гелікоптери? проти штурмовіків на байках,
бо техніки важкої у орків обмаль
Щось підозрюю що НАТО в подібному сценарії почне щось бельмотіти про недопущення ескалації і стурбованість.
Буквально на днях кацапи напали на естонське (здається) судно і утягли до себе, з використанням авіації. Горда ната ріденько обісралась і зробила вигляд, ніби нічого не сталося

щось ви надто драматизуєте. не естонське, а грецьке, й вже відпустили. але головне - руські зробили це в своїх територіальних водах. як літаки почали облітати Біларусь після інциденту з посадкою в Мінську, так й тут суда почали йти по водах Естонії, хоча це складніше.

естонці ж затримували судно з Раші, Раша у відповідь теж показала ікла - далі подивимось, в кого горішки міцніші. руські не просто так реагують, знають, що їм там можуть добряче їх прищемити 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 09:05

  Дюрі-бачі написав:По тарифному розряду. Але вже десятки років в нас існує незрозумілий для мене нонсенс: чомусь ставка першого (найнижчого) розряду менша за мінімальну зарплату.


Як Ви займаєтесь фінансами та вчителюєте? :) Там (в тарифах) все дуже просто - ставки розраховуються від прожиткового мінімуму. І за "десятки років" не здатні були розібратись у такому простому питанні?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 10:09

Hennady Питання не в тому як фізично рахують тарифну сітку, а в нелогічності того, що перший розряд має отримувати в рази менше зарплату ніж мінімальна зарплата.
  Hennady написав:Як Ви займаєтесь фінансами

Погано. Спостерігаю як значна частина моїх фінансів в $ перетворюється на сині папірці.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 12:08

Дюрі-бачі
Ну, перший розряд апріорі не буде отримувати менше мінімальної заробітної плати.
Але в такому випадку створюється "зрівнялівка", що не логічно і не відповідає здоровому глузду, так як і ті виплати, що враховуються при визначенні відповідності мінімальній заробітній платі.
ОК
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 15:24

  Faceless написав:Щось підозрюю що НАТО в подібному сценарії почне щось бельмотіти про недопущення ескалації і стурбованість.
Буквально на днях кацапи напали на естонське (здається) судно і утягли до себе, з використанням авіації. Горда ната ріденько обісралась і зробила вигляд, ніби нічого не сталося

В НАТО могут принять быстрое решение об исключении некоторых стран из состава НАТО.
Скажут, что это была "некая ошибка/спешка"... "Во избежание третьей мировой" и так далее...
На курс EURO/USD - это особо никак не повлияет.
Экономика и финансы стран Балтии - очень скромно выглядит в масштабах ЕС и НАТО.
Всё это, правда, только и в теории обсуждать можно...
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 21:38

Дивно, чьому поперло евро?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 22:42

  Faceless написав:Щось підозрюю що НАТО в подібному сценарії почне щось бельмотіти про недопущення ескалації і стурбованість.
Буквально на днях кацапи напали на естонське (здається) судно і утягли до себе, з використанням авіації. Горда ната ріденько обісралась і зробила вигляд, ніби нічого не сталося

Ні. Скоріше дадуть показово оркам по зубам. Тауруси, літачки і ті.
Україна - не член НАТО, не член ЕС, і, пробачте, - відстала, порівняно з іншими країнами Європи.
Тому за нас вписуються неохоче, переважно у рамках "нового східного валу", що згодився захищати старушку Європу від російського ведмедя
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 22:47

  Vadim_ написав:Дивно, чьому поперло евро?

Трамп відстрочив податки на імпорт з ЄС
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 08:13

  Навуходоносор написав:
  Vadim_ написав:Дивно, чьому поперло евро?

Трамп відстрочив податки на імпорт з ЄС


ага, Трамп почав епопею з митами і євро рвануло вгору; попустив трохи цю тему - теж вгору :lol:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 14:23

  Vitalych-new написав:
  Навуходоносор написав:
  Vadim_ написав:Дивно, чьому поперло евро?

Трамп


ага, Трамп

Так точніше :)
sergey_sryvkin
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