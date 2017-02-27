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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11893118941189511896

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 47
40,00-40,50
4%
2
40,50-41,00
2%
1
41,00-41,50
15%
7
41,50-42,00
51%
24
42,00-42,50
15%
7
42,50-43,00
9%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 21:22

  Навуходоносор написав:
  Faceless написав:Щось підозрюю що НАТО в подібному сценарії почне щось бельмотіти про недопущення ескалації і стурбованість.
Буквально на днях кацапи напали на естонське (здається) судно і утягли до себе, з використанням авіації. Горда ната ріденько обісралась і зробила вигляд, ніби нічого не сталося

Ні. Скоріше дадуть показово оркам по зубам. Тауруси, літачки і ті.
Україна - не член НАТО, не член ЕС, і, пробачте, - відстала, порівняно з іншими країнами Європи.
Тому за нас вписуються неохоче, переважно у рамках "нового східного валу", що згодився захищати старушку Європу від російського ведмедя


не так, взагалі мимо каси
до 2022р Україну розглядали (ЕС і США) як сильно корумповану країну, еліти(політичні партії) якої частково працюють на рф, ті хто заявляли про Європейський вибір також корумповані і готові заради відкату заключити з путіним будь які оборудки ( ю.тимошенко і голова Нафтогазу Івченко-[b]З квітня 2003 по грудень 2010 — голова Конгресу українських націоналістів (єврей- українській націоналіст), 3 березня 2005 по травень 2006 — голова Правління НАК «Нафтогаз України», привіз у 2009р договір на купівлю російського газу по 490дол, тоді як Німеччина отримувала по 160-170дол)

але наш героїчний народ вирішив у 2022 боронити країну,
про "східний вал" це поетичний термін,
по факту країна воює для збереження нації(країни)
prodigy
 
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