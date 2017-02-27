Навуходоносор написав:Faceless написав:Щось підозрюю що НАТО в подібному сценарії почне щось бельмотіти про недопущення ескалації і стурбованість.
Буквально на днях кацапи напали на естонське (здається) судно і утягли до себе, з використанням авіації. Горда ната ріденько обісралась і зробила вигляд, ніби нічого не сталося
Ні. Скоріше дадуть показово оркам по зубам. Тауруси, літачки і ті.
Україна - не член НАТО, не член ЕС, і, пробачте, - відстала, порівняно з іншими країнами Європи.
Тому за нас вписуються неохоче, переважно у рамках "нового східного валу", що згодився захищати старушку Європу від російського ведмедя
не так, взагалі мимо каси
до 2022р Україну розглядали (ЕС і США) як сильно корумповану країну, еліти(політичні партії) якої частково працюють на рф, ті хто заявляли про Європейський вибір також корумповані і готові заради відкату заключити з путіним будь які оборудки ( ю.тимошенко і голова Нафтогазу Івченко-[b]З квітня 2003 по грудень 2010 — голова Конгресу українських націоналістів (єврей- українській націоналіст), 3 березня 2005 по травень 2006 — голова Правління НАК «Нафтогаз України», привіз у 2009р договір на купівлю російського газу по 490дол, тоді як Німеччина отримувала по 160-170дол)
але наш героїчний народ вирішив у 2022 боронити країну,
про "східний вал" це поетичний термін,
по факту країна воює для збереження нації(країни)