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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 27 тра, 2025 21:22
Навуходоносор написав: Faceless написав:
Щось підозрюю що НАТО в подібному сценарії почне щось бельмотіти про недопущення ескалації і стурбованість.
Буквально на днях кацапи напали на естонське (здається) судно і утягли до себе, з використанням авіації. Горда ната ріденько обісралась і зробила вигляд, ніби нічого не сталося
Ні. Скоріше дадуть показово оркам по зубам. Тауруси, літачки і ті.
Україна - не член НАТО, не член ЕС, і, пробачте, - відстала, порівняно з іншими країнами Європи.
Тому за нас вписуються неохоче, переважно у рамках "нового східного валу", що згодився захищати старушку Європу від російського ведмедя
не так, взагалі мимо каси
до 2022р Україну розглядали (ЕС і США) як сильно корумповану країну, еліти(політичні партії) якої частково працюють на рф, ті хто заявляли про Європейський вибір також корумповані і готові заради відкату заключити з путіним будь які оборудки ( ю.тимошенко і голова Нафтогазу Івченко-[b]З квітня 2003 по грудень 2010 — голова Конгресу українських націоналістів (єврей- українській націоналіст), 3 березня 2005 по травень 2006 — голова Правління НАК «Нафтогаз України», привіз у 2009р договір на купівлю російського газу по 490дол, тоді як Німеччина отримувала по 160-170дол)
але наш героїчний народ вирішив у 2022 боронити країну,
про "східний вал" це поетичний термін,
по факту країна воює для збереження нації(країни)
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Додано: Чет 29 тра, 2025 17:23
profan написав:
Гривню треба потрохи відпускати
уже вот вот
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Олежан
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Додано: Чет 29 тра, 2025 19:55
Олежан написав: profan написав:
Гривню треба потрохи відпускати
уже вот вот
Доллар вниз!
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Investor_K
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Додано: Суб 31 тра, 2025 01:08
Investor_K
супер. встиг по 41 продати. кажуть по 35 буде
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apblooder
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Додано: Суб 31 тра, 2025 16:34
Investor_K
Звідки така інформація?
Це інсайд чи результат аналізу певних подій?
Райф
Вчора : 41,70
Сьогодні: 41,48
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henrykwinto88
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Додано: Нед 01 чер, 2025 12:15
henrykwinto88 написав:Investor_K
Звідки така інформація?
Це інсайд чи результат аналізу певних подій?
Райф
Вчора : 41,70
Сьогодні: 41,48
Просто банки керуються моїми прогнозами.
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Investor_K
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:21
apblooder написав:Investor_K
супер. встиг по 41 продати. кажуть по 35 буде
спроба тролінгу зарахована
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Shaman
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:56
Investor_K
Банки керуються вашими прогнозами... Ви кажете доллар впаде, а можна поцікавитись причинами? Чому НБУ буде продавати більше валюти? Чи в чому причини?
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henrykwinto88
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Додано: Пон 02 чер, 2025 14:41
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Ірина_
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