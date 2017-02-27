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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11894118951189611897>
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 21:22

  Навуходоносор написав:
  Faceless написав:Щось підозрюю що НАТО в подібному сценарії почне щось бельмотіти про недопущення ескалації і стурбованість.
Буквально на днях кацапи напали на естонське (здається) судно і утягли до себе, з використанням авіації. Горда ната ріденько обісралась і зробила вигляд, ніби нічого не сталося

Ні. Скоріше дадуть показово оркам по зубам. Тауруси, літачки і ті.
Україна - не член НАТО, не член ЕС, і, пробачте, - відстала, порівняно з іншими країнами Європи.
Тому за нас вписуються неохоче, переважно у рамках "нового східного валу", що згодився захищати старушку Європу від російського ведмедя


не так, взагалі мимо каси
до 2022р Україну розглядали (ЕС і США) як сильно корумповану країну, еліти(політичні партії) якої частково працюють на рф, ті хто заявляли про Європейський вибір також корумповані і готові заради відкату заключити з путіним будь які оборудки ( ю.тимошенко і голова Нафтогазу Івченко-[b]З квітня 2003 по грудень 2010 — голова Конгресу українських націоналістів (єврей- українській націоналіст), 3 березня 2005 по травень 2006 — голова Правління НАК «Нафтогаз України», привіз у 2009р договір на купівлю російського газу по 490дол, тоді як Німеччина отримувала по 160-170дол)

але наш героїчний народ вирішив у 2022 боронити країну,
про "східний вал" це поетичний термін,
по факту країна воює для збереження нації(країни)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 17:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  profan написав:Гривню треба потрохи відпускати

уже вот вот
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:55

  Олежан написав:
  profan написав:Гривню треба потрохи відпускати

уже вот вот

Доллар вниз!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 01:08

Investor_K

супер. встиг по 41 продати. кажуть по 35 буде
apblooder
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 16:34

Investor_K
Звідки така інформація?
Це інсайд чи результат аналізу певних подій?

Райф
Вчора : 41,70
Сьогодні: 41,48
henrykwinto88
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 12:15

  henrykwinto88 написав:Investor_K
Звідки така інформація?
Це інсайд чи результат аналізу певних подій?

Райф
Вчора : 41,70
Сьогодні: 41,48

Просто банки керуються моїми прогнозами.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:21

  apblooder написав:Investor_K
супер. встиг по 41 продати. кажуть по 35 буде

спроба тролінгу зарахована 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:56

Investor_K
Банки керуються вашими прогнозами... Ви кажете доллар впаде, а можна поцікавитись причинами? Чому НБУ буде продавати більше валюти? Чи в чому причини?
henrykwinto88
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 14:41

Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 19:11

  henrykwinto88 написав:Investor_K
Банки керуються вашими прогнозами... Ви кажете доллар впаде, а можна поцікавитись причинами? Чому НБУ буде продавати більше валюти? Чи в чому причини?

НБУ буде продавати стільки валюти, скільки буде потрібно. поточна ситуація дозволяє. але не бачу жодної причини, щоб НБУ укріпляв гривню.
Shaman
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