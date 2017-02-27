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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11895118961189711898>
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 19:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Цікаве спостереження: сьогодні був в ТАСі і там родина (чоловік, дружина, їх мами і чиїсь один батько) здавали 5 по 8 тис. євро. (явно щоб не попасти під фінмон за 400+ тис. грн.)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 19:48

  Дюрі-бачі написав:Цікаве спостереження: сьогодні був в ТАСі і там родина: чоловік, дружина, їх мами і чиїсь один батько здавали 5 по 8 тис. євро. (явно щоб не попасти під фінмон за 400+ тис. грн.)

Поздравим же дружную семью с приобретением нового автомобиля 😁
Интересно в этом только организация кассового обслуживания таким образом, что операции клиентов становятся достоянием общественности. Повбивав би!
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 20:10

  Дюрі-бачі написав:Цікаве спостереження: сьогодні був в ТАСі і там родина (чоловік, дружина, їх мами і чиїсь один батько) здавали 5 по 8 тис. євро. (явно щоб не попасти під фінмон за 400+ тис. грн.)

Интересного в этом, что в Ужгороде так плохо с приличными обменками, что приходится семьями в банк валюту сдавать? Нельзя ж так шаблон валютным карусельщикам рвать :twisted:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 20:14

  Сибарит написав:
  Дюрі-бачі написав:Цікаве спостереження: сьогодні був в ТАСі і там родина: чоловік, дружина, їх мами і чиїсь один батько здавали 5 по 8 тис. євро. (явно щоб не попасти під фінмон за 400+ тис. грн.)

Поздравим же дружную семью с приобретением нового автомобиля 😁
Интересно в этом только организация кассового обслуживания таким образом, что операции клиентов становятся достоянием общественности. Повбивав би!

А тоді для покупки комусь з дружної сім'ї не потрібно буде фінмоніторитись?
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 20:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ой+ написав:
  Сибарит написав:
  Дюрі-бачі написав:Цікаве спостереження: сьогодні був в ТАСі і там родина: чоловік, дружина, їх мами і чиїсь один батько здавали 5 по 8 тис. євро. (явно щоб не попасти під фінмон за 400+ тис. грн.)

Поздравим же дружную семью с приобретением нового автомобиля
Интересно в этом только организация кассового обслуживания таким образом, что операции клиентов становятся достоянием общественности. Повбивав би!

А тоді для покупки комусь з дружно сім'ї не потрібно буде фінмоніторитись?
Більш цікаво, як зараз такий платіж по реквізитах пройде на фоні ліміту НБУ на перекази
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 20:20

  Faceless написав:Більш цікаво, як зараз такий платіж по реквізитах пройде на фоні ліміту НБУ на перекази

НБУ клянётся, что внутри страны он не ограничивает лимиты на переводы. Уже даже по P2P отменил. Или думается, что машину за рубежом покупать собрались? Так оно скорее за евро, чем за гривну тогда бы было.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 20:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

moveton написав:
  Faceless написав:Більш цікаво, як зараз такий платіж по реквізитах пройде на фоні ліміту НБУ на перекази

НБУ клянётся, что внутри страны он не ограничивает лимиты на переводы. Уже даже по P2P отменил. Или думается, что машину за рубежом покупать собрались? Так оно скорее за евро, чем за гривну тогда бы было.
НБУ може й клянеться, але ліміти реалізовані конкретно банками. Он Сенс навіть перекази на власні рахунки в інших банках рахує в ліміт. А при подачі документів на підвищення ліміту озвучують, що можуть підняти приблизно до середньомісячного підтвердженого доходу.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 20:37

  Faceless написав:НБУ може й клянеться, але ліміти реалізовані конкретно банками. Он Сенс навіть перекази на власні рахунки в інших банках рахує в ліміт. А при подачі документів на підвищення ліміту озвучують, що можуть підняти приблизно до середньомісячного підтвердженого доходу.

Банковские лимиты на переводы есть (да и всегда те или иные были). Лимитов на переводы НБУ нет, а речь про них.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 20:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

moveton написав:
  Faceless написав:НБУ може й клянеться, але ліміти реалізовані конкретно банками. Он Сенс навіть перекази на власні рахунки в інших банках рахує в ліміт. А при подачі документів на підвищення ліміту озвучують, що можуть підняти приблизно до середньомісячного підтвердженого доходу.

Банковские лимиты на переводы есть (да и всегда те или иные были). Лимитов на переводы НБУ нет, а речь про них.
От ви ж зануда, ніби не зрозуміли, за які ліміти мова :)
Ті що з цього місяця 50/100к
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 20:51

  Faceless написав:От ви ж зануда, ніби не зрозуміли, за які ліміти мова :)
Ті що з цього місяця 50/100к

Неа. Как написано, так и читаю. Лимиты на переводы НБУ действительно некоторые ещё есть есть. И даже 100к :) Но за рубеж. А банковские меморандумные для такой операции это прям неразрешимая проблема? Если в магазине покупать, то СЭП (а то и вообще оплата по карте) будет на юрика и такие переводы большинство банков ограничивает не более, чем несколько лет назад. А Моня, если верить его приложению, и на физиков так. Да и вообще кто сказал, что на физика это будет СЭП, а не просто авоську бумаги передадут владельцу стоя у покупаемой машины? Правда, НБУ требует, чтобы продажи с определенной суммы делались только безналом, но это известно, как обходится.
moveton
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