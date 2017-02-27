Додано: Пон 02 чер, 2025 21:43

Faceless написав: Тепер навіть просто дорогу техніку, наприклад потужний ноут, не купиш переказом на р/р Тепер навіть просто дорогу техніку, наприклад потужний ноут, не купиш переказом на р/р

Ну откуда эта зрада? Всё нормально с покупками через СЭП. Во всяком случае, если операция в пределах 400к (согласен, даже изне на каждый хватит). Да и если превышает, то процедура ничем не стала сложнее за последние годы. Что конкретно Сеня решил у себя оставить только таких клиентов, кому 50к в месяц выше крыши (как утвеждает его представитель, таких у него и было подавляющее большинство, поэтому остальных не очень жалко) - это он сильно в меньшистве среди всех меморандумных (а ведь есть и не меморандумные) банков. С другой стороны тот же Сеня первые месяцы Меморандума вообще переводы не резал и почему-то мало того, что никто не возмущался, так некоторые ещё и просили об этом помалкиватьТак и быть, будем о нём молчать.