Ой+ написав:А тоді для покупки комусь з дружно сім'ї не потрібно буде фінмоніторитись?
Більш цікаво, як зараз такий платіж по реквізитах пройде на фоні ліміту НБУ на перекази
Вопросы весьма интересные. Начну с того, что когда я покупал свою нынешнюю машину, я переводил деньги из 4 разных банков. Салон это нисколько не смутило. Чисто теоретически, никто не может запретить семье купить машину в совместную собственность, т.е. заплатить 5 частями, как меняли валюту. Заполнить анкеты все равно придется, но платежи будут проведены сразу.
Теперь можно потеоретизировать на тему оплаты единым платежём. Насколько я понимаю "меморандумные" ограничения касаются переводов со счетов. Кассовый перевод под эти ограничения попадать не должен. Также не все банки распространяют эти ограничения на переводы в пользу юрлиц. Но с банками вроде нонсенса можно влететь. Думаю, что в кассе банка при автосалоне с этим проблем быть не должно. Как осуществляется финмон при кассовых переводах (без открытия счета), Я не знаю. Думаю, что он может проводиться постфактум без блокирования перевода. Если что-то окажется не так, настучат в налоговую. В конце концов, банки обязали изучать подноготную своих клиентов, а не случайных посетителей кассы, с которыми долгосрочные отношения не устанавливаются.
Ой+ написав:А тоді для покупки комусь з дружно сім'ї не потрібно буде фінмоніторитись?
Більш цікаво, як зараз такий платіж по реквізитах пройде на фоні ліміту НБУ на перекази
Вопросы весьма интересные. Начну с того, что когда я покупал свою нынешнюю машину, я переводил деньги из 4 разных банков. Салон это нисколько не смутило. Чисто теоретически, никто не может запретить семье купить машину в совместную собственность, т.е. заплатить 5 частями, как меняли валюту. Заполнить анкеты все равно придется, но платежи будут проведены сразу.
Теперь можно потеоретизировать на тему оплаты единым платежём. Насколько я понимаю "меморандумные" ограничения касаются переводов со счетов. Кассовый перевод под эти ограничения попадать не должен. Также не все банки распространяют эти ограничения на переводы в пользу юрлиц. Но с банками вроде нонсенса можно влететь. Думаю, что в кассе банка при автосалоне с этим проблем быть не должно. Как осуществляется финмон при кассовых переводах (без открытия счета), Я не знаю. Думаю, что он может проводиться постфактум без блокирования перевода. Если что-то окажется не так, настучат в налоговую. В конце концов, банки обязали изучать подноготную своих клиентов, а не случайных посетителей кассы, с которыми долгосрочные отношения не устанавливаются.
Салону все одно скільки платежів і в принципі все одно, від кого. Головне, що вказано в призначенні. Але з лімітом в 100к на середнє авто треба півтора десятки банків. Абсурд всієї цієї історії в тому, що НБУ сам штовхає людей назад в готівку, після 20 років спроб загнати в перекази. Тепер навіть просто дорогу техніку, наприклад потужний ноут, не купиш переказом на р/р
Faceless написав:Тепер навіть просто дорогу техніку, наприклад потужний ноут, не купиш переказом на р/р
Ну откуда эта зрада? Всё нормально с покупками через СЭП. Во всяком случае, если операция в пределах 400к (согласен, даже из ассортимента ноутов ширпотребной Розетки не на каждый хватит). Да и если превышает, то процедура ничем не стала сложнее за последние годы. Что конкретно Сеня решил у себя оставить только таких клиентов, кому 50к в месяц выше крыши (как утвеждает его представитель, таких у него и было подавляющее большинство, поэтому остальных не очень жалко) - это он сильно в меньшистве среди всех меморандумных (а ведь есть и не меморандумные) банков. С другой стороны тот же Сеня первые месяцы Меморандума вообще переводы не резал и почему-то мало того, что никто не возмущался, так некоторые ещё и просили об этом помалкивать Так и быть, будем о нём молчать.
Faceless написав:Тепер навіть просто дорогу техніку, наприклад потужний ноут, не купиш переказом на р/р
Ну откуда эта зрада? Всё нормально с покупками через СЭП. Во всяком случае, если операция в пределах 400к (согласен, даже из ассортимента ноутов ширпотребной Розетки не на каждый хватит). Да и если превышает, то процедура ничем не стала сложнее за последние годы. Что конкретно Сеня решил у себя оставить только таких клиентов, кому 50к в месяц выше крыши (как утвеждает его представитель, таких у него и было подавляющее большинство, поэтому остальных не очень жалко) - это он сильно в меньшистве среди всех меморандумных (а ведь есть и не меморандумные) банков. С другой стороны тот же Сеня первые месяцы Меморандума вообще переводы не резал и почему-то мало того, что никто не возмущался, так некоторые ещё и просили об этом помалкивать Так и быть, будем о нём молчать.
Ви думаєте, що все нормально, чи дійсно вже пробували? Я по СЕП такі великі покупки робив ще до цих лімітів, і напевне не можу сказати