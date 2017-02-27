Сибарит написав: Вопросы весьма интересные.

Начну с того, что когда я покупал свою нынешнюю машину, я переводил деньги из 4 разных банков. Салон это нисколько не смутило. Чисто теоретически, никто не может запретить семье купить машину в совместную собственность, т.е. заплатить 5 частями, как меняли валюту. Заполнить анкеты все равно придется, но платежи будут проведены сразу.



Теперь можно потеоретизировать на тему оплаты единым платежём. Насколько я понимаю "меморандумные" ограничения касаются переводов со счетов. Кассовый перевод под эти ограничения попадать не должен. Также не все банки распространяют эти ограничения на переводы в пользу юрлиц. Но с банками вроде нонсенса можно влететь. Думаю, что в кассе банка при автосалоне с этим проблем быть не должно.

Как осуществляется финмон при кассовых переводах (без открытия счета), Я не знаю. Думаю, что он может проводиться постфактум без блокирования перевода. Если что-то окажется не так, настучат в налоговую.

В конце концов, банки обязали изучать подноготную своих клиентов, а не случайных посетителей кассы, с которыми долгосрочные отношения не устанавливаются.