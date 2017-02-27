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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11895118961189711898
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 20:59

  Faceless написав:
Ой+ написав:А тоді для покупки комусь з дружно сім'ї не потрібно буде фінмоніторитись?
Більш цікаво, як зараз такий платіж по реквізитах пройде на фоні ліміту НБУ на перекази

Вопросы весьма интересные.
Начну с того, что когда я покупал свою нынешнюю машину, я переводил деньги из 4 разных банков. Салон это нисколько не смутило. Чисто теоретически, никто не может запретить семье купить машину в совместную собственность, т.е. заплатить 5 частями, как меняли валюту. Заполнить анкеты все равно придется, но платежи будут проведены сразу.

Теперь можно потеоретизировать на тему оплаты единым платежём. Насколько я понимаю "меморандумные" ограничения касаются переводов со счетов. Кассовый перевод под эти ограничения попадать не должен. Также не все банки распространяют эти ограничения на переводы в пользу юрлиц. Но с банками вроде нонсенса можно влететь. Думаю, что в кассе банка при автосалоне с этим проблем быть не должно.
Как осуществляется финмон при кассовых переводах (без открытия счета), Я не знаю. Думаю, что он может проводиться постфактум без блокирования перевода. Если что-то окажется не так, настучат в налоговую.
В конце концов, банки обязали изучать подноготную своих клиентов, а не случайных посетителей кассы, с которыми долгосрочные отношения не устанавливаются.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 21:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сибарит написав:
  Faceless написав:
Ой+ написав:А тоді для покупки комусь з дружно сім'ї не потрібно буде фінмоніторитись?
Більш цікаво, як зараз такий платіж по реквізитах пройде на фоні ліміту НБУ на перекази

Вопросы весьма интересные.
Начну с того, что когда я покупал свою нынешнюю машину, я переводил деньги из 4 разных банков. Салон это нисколько не смутило. Чисто теоретически, никто не может запретить семье купить машину в совместную собственность, т.е. заплатить 5 частями, как меняли валюту. Заполнить анкеты все равно придется, но платежи будут проведены сразу.

Теперь можно потеоретизировать на тему оплаты единым платежём. Насколько я понимаю "меморандумные" ограничения касаются переводов со счетов. Кассовый перевод под эти ограничения попадать не должен. Также не все банки распространяют эти ограничения на переводы в пользу юрлиц. Но с банками вроде нонсенса можно влететь. Думаю, что в кассе банка при автосалоне с этим проблем быть не должно.
Как осуществляется финмон при кассовых переводах (без открытия счета), Я не знаю. Думаю, что он может проводиться постфактум без блокирования перевода. Если что-то окажется не так, настучат в налоговую.
В конце концов, банки обязали изучать подноготную своих клиентов, а не случайных посетителей кассы, с которыми долгосрочные отношения не устанавливаются.

Салону все одно скільки платежів і в принципі все одно, від кого. Головне, що вказано в призначенні.
Але з лімітом в 100к на середнє авто треба півтора десятки банків.
Абсурд всієї цієї історії в тому, що НБУ сам штовхає людей назад в готівку, після 20 років спроб загнати в перекази. Тепер навіть просто дорогу техніку, наприклад потужний ноут, не купиш переказом на р/р
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 21:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Faceless написав:Тепер навіть просто дорогу техніку, наприклад потужний ноут, не купиш переказом на р/р

Ну откуда эта зрада? Всё нормально с покупками через СЭП. Во всяком случае, если операция в пределах 400к (согласен, даже из ассортимента ноутов ширпотребной Розетки не на каждый хватит). Да и если превышает, то процедура ничем не стала сложнее за последние годы. Что конкретно Сеня решил у себя оставить только таких клиентов, кому 50к в месяц выше крыши (как утвеждает его представитель, таких у него и было подавляющее большинство, поэтому остальных не очень жалко) - это он сильно в меньшистве среди всех меморандумных (а ведь есть и не меморандумные) банков. С другой стороны тот же Сеня первые месяцы Меморандума вообще переводы не резал и почему-то мало того, что никто не возмущался, так некоторые ещё и просили об этом помалкивать :roll: Так и быть, будем о нём молчать.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 22:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Давайте вже про валюту! Не дивлячись на послаблення долара в світі гривня плавно девальвує.... Найближчим часом наші реалії це 42!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 07:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

moveton написав:
  Faceless написав:Тепер навіть просто дорогу техніку, наприклад потужний ноут, не купиш переказом на р/р

Ну откуда эта зрада? Всё нормально с покупками через СЭП. Во всяком случае, если операция в пределах 400к (согласен, даже из ассортимента ноутов ширпотребной Розетки не на каждый хватит). Да и если превышает, то процедура ничем не стала сложнее за последние годы. Что конкретно Сеня решил у себя оставить только таких клиентов, кому 50к в месяц выше крыши (как утвеждает его представитель, таких у него и было подавляющее большинство, поэтому остальных не очень жалко) - это он сильно в меньшистве среди всех меморандумных (а ведь есть и не меморандумные) банков. С другой стороны тот же Сеня первые месяцы Меморандума вообще переводы не резал и почему-то мало того, что никто не возмущался, так некоторые ещё и просили об этом помалкивать :roll: Так и быть, будем о нём молчать.
Ви думаєте, що все нормально, чи дійсно вже пробували? Я по СЕП такі великі покупки робив ще до цих лімітів, і напевне не можу сказати
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 07:41

  Faceless написав:
Сибарит написав:Вопросы весьма интересные.
Начну с того, что когда я покупал свою нынешнюю машину, я переводил деньги из 4 разных банков. Салон это нисколько не смутило. Чисто теоретически, никто не может запретить семье купить машину в совместную собственность, т.е. заплатить 5 частями, как меняли валюту. Заполнить анкеты все равно придется, но платежи будут проведены сразу.

Теперь можно потеоретизировать на тему оплаты единым платежём. Насколько я понимаю "меморандумные" ограничения касаются переводов со счетов. Кассовый перевод под эти ограничения попадать не должен. Также не все банки распространяют эти ограничения на переводы в пользу юрлиц. Но с банками вроде нонсенса можно влететь. Думаю, что в кассе банка при автосалоне с этим проблем быть не должно.
Как осуществляется финмон при кассовых переводах (без открытия счета), Я не знаю. Думаю, что он может проводиться постфактум без блокирования перевода. Если что-то окажется не так, настучат в налоговую.
В конце концов, банки обязали изучать подноготную своих клиентов, а не случайных посетителей кассы, с которыми долгосрочные отношения не устанавливаются.

Салону все одно скільки платежів і в принципі все одно, від кого. Головне, що вказано в призначенні.
Але з лімітом в 100к на середнє авто треба півтора десятки банків.
Абсурд всієї цієї історії в тому, що НБУ сам штовхає людей назад в готівку, після 20 років спроб загнати в перекази. Тепер навіть просто дорогу техніку, наприклад потужний ноут, не купиш переказом на р/р

Насколько я понимаю, мы от частного случая, где явно намечается кассовый перевод без открытия счета, перешли к общему.
Здесь нужно заметить, что переводы внутри страны НБУ теперь не ограничивает.
Меморандум - дело добровольное, а его трактование в каждом банке свое. На юрлиц многие банки переводы не ограничивают. И уж тем более банк не будет ограничивать переводы в пользу клиента, с которым имеет договор. Если планируются в обозримом будущем крупные покупки, стоит проанализировать поведение банков и заранее начинать аккумулировать средства в адекватных.
Есть ещё вариант покупки в кредит с последующим погашением за счёт сбережений в том же банке. Но это уже совсем крайний случай.

Проблема существует, она значительно глубже, чем конкретные глупости некоторых банков. Состоит эта проблема в том, что у нас пытаются вводить методы контроля и ограничения характерные для стран, где делать крупные покупки за свои не принято. Для нас, хомяков, это катастрофа, поскольку наличие многолетних сбережений возводимая система игнорирует. Что с этим делать, Я не знаю. Скорее всего, придется как-то адаптироваться, когда станут понятны очертания того, что получилось.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 11:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Список адекватних банків в студію!
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