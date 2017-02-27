Додано: Вів 03 чер, 2025 07:41

Faceless написав: Сибарит написав: Вопросы весьма интересные.

Начну с того, что когда я покупал свою нынешнюю машину, я переводил деньги из 4 разных банков. Салон это нисколько не смутило. Чисто теоретически, никто не может запретить семье купить машину в совместную собственность, т.е. заплатить 5 частями, как меняли валюту. Заполнить анкеты все равно придется, но платежи будут проведены сразу.



Теперь можно потеоретизировать на тему оплаты единым платежём. Насколько я понимаю "меморандумные" ограничения касаются переводов со счетов. Кассовый перевод под эти ограничения попадать не должен. Также не все банки распространяют эти ограничения на переводы в пользу юрлиц. Но с банками вроде нонсенса можно влететь. Думаю, что в кассе банка при автосалоне с этим проблем быть не должно.

Как осуществляется финмон при кассовых переводах (без открытия счета), Я не знаю. Думаю, что он может проводиться постфактум без блокирования перевода. Если что-то окажется не так, настучат в налоговую.

В конце концов, банки обязали изучать подноготную своих клиентов, а не случайных посетителей кассы, с которыми долгосрочные отношения не устанавливаются.

Салону все одно скільки платежів і в принципі все одно, від кого. Головне, що вказано в призначенні.

Але з лімітом в 100к на середнє авто треба півтора десятки банків.

Абсурд всієї цієї історії в тому, що НБУ сам штовхає людей назад в готівку, після 20 років спроб загнати в перекази. Тепер навіть просто дорогу техніку, наприклад потужний ноут, не купиш переказом на р/р Салону все одно скільки платежів і в принципі все одно, від кого. Головне, що вказано в призначенні.Але з лімітом в 100к на середнє авто треба півтора десятки банків.Абсурд всієї цієї історії в тому, що НБУ сам штовхає людей назад в готівку, після 20 років спроб загнати в перекази. Тепер навіть просто дорогу техніку, наприклад потужний ноут, не купиш переказом на р/р

Насколько я понимаю, мы от частного случая, где явно намечается кассовый перевод без открытия счета, перешли к общему.Здесь нужно заметить, что переводы внутри страны НБУ теперь не ограничивает.Меморандум - дело добровольное, а его трактование в каждом банке свое. На юрлиц многие банки переводы не ограничивают. И уж тем более банк не будет ограничивать переводы в пользу клиента, с которым имеет договор. Если планируются в обозримом будущем крупные покупки, стоит проанализировать поведение банков и заранее начинать аккумулировать средства в адекватных.Есть ещё вариант покупки в кредит с последующим погашением за счёт сбережений в том же банке. Но это уже совсем крайний случай.Проблема существует, она значительно глубже, чем конкретные глупости некоторых банков. Состоит эта проблема в том, что у нас пытаются вводить методы контроля и ограничения характерные для стран, где делать крупные покупки за свои не принято. Для нас, хомяков, это катастрофа, поскольку наличие многолетних сбережений возводимая система игнорирует. Что с этим делать, Я не знаю. Скорее всего, придется как-то адаптироваться, когда станут понятны очертания того, что получилось.