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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11896118971189811899
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 15:14

  Faceless написав:Ви думаєте, що все нормально, чи дійсно вже пробували? Я по СЕП такі великі покупки робив ще до цих лімітів, і напевне не можу сказати

Мне оно тоже без надобности. Разве что временами на свой ФОП у Мони с карты Привата перевожу. Тут могу сказать, что до 400к в месяц это точно не вызывает ни вопросов, ни ни ограничений. Больше не пробовал. В остальном просто читаю этот форум. Вот, например, почти неделю назад человек спросил кто ещё, кроме Сенса включает в меморандумный лимит переводы на юриков. Ответов ноль. Так что, если известно кто, то надо бы ему ответить (он даже в этой теме парой постов ниже есть). А если не известно, то получается, что проблем таки нет.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 15:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:кто ещё, кроме Сенса включает в меморандумный лимит переводы на юриков.

Дам простой пример, связанный с деятельностью.
Сейчас отпускной сезон и большинство нормальных туров превышают 100 тыс на семью.
Если у человека деньги в Сенсе - нельзя. Или надо предупреждать клиента о проблемах.
Поэтому и пробую узнать где еще такие проблемы
TUR
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 15:45

  TUR написав:Поэтому и пробую узнать где еще такие проблемы

Вопрос совершенно не стыдный и оправданий не требует :) Но он к тем, кто кричит, что стала проблема юрикам перевод сделать. У них, видимо, есть большой список банков, которые стали ограничивать.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 15:56

  moveton написав:временами на свой ФОП у Мони с карты Привата перевожу. Тут могу сказать, что до 400к в месяц это точно не вызывает ни вопросов, ни ни ограничений.

Цікавий у вас ФОП... що його з приватної карти поповнювати треба :) Зазвичай потік грошей йде у зворотному напрямку.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 16:26

  sergey_sryvkin написав:
  moveton написав:временами на свой ФОП у Мони с карты Привата перевожу. Тут могу сказать, что до 400к в месяц это точно не вызывает ни вопросов, ни ни ограничений.

Цікавий у вас ФОП... що його з приватної карти поповнювати треба :) Зазвичай потік грошей йде у зворотному напрямку.

Скажем так, случаи разные бывают. Может обычно и наоборот, но если погуглить, то видно, что такое направление тоже народ волнует.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 17:35

  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:Цікавий у вас ФОП... що його з приватної карти поповнювати треба :) Зазвичай потік грошей йде у зворотному напрямку.

Скажем так, случаи разные бывают. Может обычно и наоборот, но если погуглить, то видно, что такое направление тоже народ волнует.

а навіщо його взагалі поповнювати?
Усі платежі можна так само робити з приватної картки, не заводячи гроші на рахунок ФОП.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 17:46

  sergey_sryvkin написав:а навіщо його взагалі поповнювати?
Усі платежі можна так само робити з приватної картки, не заводячи гроші на рахунок ФОП.

Такой интимный вопрос задавать неприлично :oops: Поэтому и в факах спрашивают о последствиях, но вопрос о зачем не стоит. НАДА!
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 18:27

  TUR написав:
  ihorsic написав:Список адекватних банків в студію!

Я бы запросил список неадекватных, которые запрещают переводы юрлицам более 100 тыс в месяц по меморандуму.
1. Сенс
2. ???? (не знаю)

Щодо неадекватності, стосовно обмежень по юр особам то може ще якось і логічно (це я теоретично), а от обмеження переказів на власні рахунки в інших банках, ото і є верх неадекватності.
Або "очень деньги нужны", от і натягують сову на глобус, прикриваючись меморандумом.
Той же Сенс. ОщАд в чаті підтвердив.
Хто ще такий вумний?
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 18:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Oberon написав:ОщАд в чаті підтвердив.

Что именно Ощад подтвердил?
Запрет на перевод на свой счет в другом банке более 100 тыс?
Или запрет на оплату юрлицам более 100 тыс?
Меморандум был для борьбы с дропами...

В последнее время, на форуме (да и не только) стал популярным язык Эзопа и суть понять невозможно.
TUR
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