Faceless написав:Ви думаєте, що все нормально, чи дійсно вже пробували? Я по СЕП такі великі покупки робив ще до цих лімітів, і напевне не можу сказати
Мне оно тоже без надобности. Разве что временами на свой ФОП у Мони с карты Привата перевожу. Тут могу сказать, что до 400к в месяц это точно не вызывает ни вопросов, ни ни ограничений. Больше не пробовал. В остальном просто читаю этот форум. Вот, например, почти неделю назад человек спросил кто ещё, кроме Сенса включает в меморандумный лимит переводы на юриков. Ответов ноль. Так что, если известно кто, то надо бы ему ответить (он даже в этой теме парой постов ниже есть). А если не известно, то получается, что проблем таки нет.
moveton написав:кто ещё, кроме Сенса включает в меморандумный лимит переводы на юриков.
Дам простой пример, связанный с деятельностью. Сейчас отпускной сезон и большинство нормальных туров превышают 100 тыс на семью. Если у человека деньги в Сенсе - нельзя. Или надо предупреждать клиента о проблемах. Поэтому и пробую узнать где еще такие проблемы
ihorsic написав:Список адекватних банків в студію!
Я бы запросил список неадекватных, которые запрещают переводы юрлицам более 100 тыс в месяц по меморандуму. 1. Сенс 2. ???? (не знаю)
Щодо неадекватності, стосовно обмежень по юр особам то може ще якось і логічно (це я теоретично), а от обмеження переказів на власні рахунки в інших банках, ото і є верх неадекватності. Або "очень деньги нужны", от і натягують сову на глобус, прикриваючись меморандумом. Той же Сенс. ОщАд в чаті підтвердив. Хто ще такий вумний?