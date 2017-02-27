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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 чер, 2025 10:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Дивлюсь я на маржу по валютам і думку гадаю. По євро маржа завжди була більшою зараз 8 коп при 15 коп по долару. Виходить ми потихеньку рухаємось до прив'язки в євро
Додано: Сер 04 чер, 2025 11:04
нет никакой привязки к Евро. валюту, на которой не изображены портреты, подсознательно люди не считают деньгами.
потом в Киеве на долларе маржа 4 коп, на евро 8.
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