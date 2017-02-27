RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11897118981189911900
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 10:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дивлюсь я на маржу по валютам і думку гадаю. По євро маржа завжди була більшою зараз 8 коп при 15 коп по долару. Виходить ми потихеньку рухаємось до прив'язки в євро
ihorsic
 
Повідомлень: 1403
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 11:04

  ihorsic написав:Дивлюсь я на маржу по валютам і думку гадаю. По євро маржа завжди була більшою зараз 8 коп при 15 коп по долару. Виходить ми потихеньку рухаємось до прив'язки в євро



нет никакой привязки к Евро. валюту, на которой не изображены портреты, подсознательно люди не считают деньгами.
потом в Киеве на долларе маржа 4 коп, на евро 8.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 604
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 11897118981189911900
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3611, 3612, 3613
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36126 37689494
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 чер, 2025 19:27
Козак-характерник
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 212, 213, 214
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2132 13464670
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 тра, 2025 15:19
profan
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23397975
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.