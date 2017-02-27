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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 чер, 2025 10:42
Дивлюсь я на маржу по валютам і думку гадаю. По євро маржа завжди була більшою зараз 8 коп при 15 коп по долару. Виходить ми потихеньку рухаємось до прив'язки в євро
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ihorsic
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Додано: Сер 04 чер, 2025 11:04
ihorsic написав:
Дивлюсь я на маржу по валютам і думку гадаю. По євро маржа завжди була більшою зараз 8 коп при 15 коп по долару. Виходить ми потихеньку рухаємось до прив'язки в євро
нет никакой привязки к Евро. валюту, на которой не изображены портреты, подсознательно люди не считают деньгами.
потом в Киеве на долларе маржа 4 коп, на евро 8.
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smdtranz
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Додано: Сер 04 чер, 2025 11:31
smdtranz написав: ihorsic написав:
Дивлюсь я на маржу по валютам і думку гадаю. По євро маржа завжди була більшою зараз 8 коп при 15 коп по долару. Виходить ми потихеньку рухаємось до прив'язки в євро
нет никакой привязки к Евро. валюту, на которой не изображены портреты, подсознательно люди не считают деньгами.
потом в Киеве на долларе маржа 4 коп, на евро 8.
Всяке буває Дніпро навпаки....
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Додано: Сер 04 чер, 2025 12:00
ihorsic написав:
Дивлюсь я на маржу по валютам і думку гадаю. По євро маржа завжди була більшою зараз 8 коп при 15 коп по долару. Виходить ми потихеньку рухаємось до прив'язки в євро
в Україні контракти (в еквіваленті євро) 5-6%, решта в доларі (навіть з Китаєм), чи тим паче з КНР
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Додано: Сер 04 чер, 2025 12:15
TUR написав: Oberon написав:
ОщАд в чаті підтвердив.
Что именно Ощад подтвердил?
Запрет на перевод на свой счет в другом банке более 100 тыс?
Или запрет на оплату юрлицам более 100 тыс?
Меморандум был для борьбы с дропами...
В последнее время, на форуме (да и не только) стал популярным язык Эзопа и суть понять невозможно.
Читаємо все моє повідомлення "... а от обмеження переказів на власні рахунки в інших банках, ото і є верх неадекватності.
Або "очень деньги нужны", от і натягують сову на глобус, прикриваючись меморандумом.
Той же Сенс. ОщАд в чаті підтвердив..."
Отже, мова Езопа
йде про перекази на власні рахунки.
Але щоб взагалі внести ясність - в Ощаді менеджер у відділенні підтвердив, що в Ощаді ліміт 100 тис стосується всіх переказів по йабану, і на власні рахунки в інших банках, і на рахунки юр осіб.
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Oberon
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