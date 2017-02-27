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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 чер, 2025 10:42
Дивлюсь я на маржу по валютам і думку гадаю. По євро маржа завжди була більшою зараз 8 коп при 15 коп по долару. Виходить ми потихеньку рухаємось до прив'язки в євро
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Додано: Сер 04 чер, 2025 11:04
ihorsic написав:
Дивлюсь я на маржу по валютам і думку гадаю. По євро маржа завжди була більшою зараз 8 коп при 15 коп по долару. Виходить ми потихеньку рухаємось до прив'язки в євро
нет никакой привязки к Евро. валюту, на которой не изображены портреты, подсознательно люди не считают деньгами.
потом в Киеве на долларе маржа 4 коп, на евро 8.
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smdtranz
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Додано: Сер 04 чер, 2025 11:31
smdtranz написав: ihorsic написав:
Дивлюсь я на маржу по валютам і думку гадаю. По євро маржа завжди була більшою зараз 8 коп при 15 коп по долару. Виходить ми потихеньку рухаємось до прив'язки в євро
нет никакой привязки к Евро. валюту, на которой не изображены портреты, подсознательно люди не считают деньгами.
потом в Киеве на долларе маржа 4 коп, на евро 8.
Всяке буває Дніпро навпаки....
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Додано: Сер 04 чер, 2025 12:00
ihorsic написав:
Дивлюсь я на маржу по валютам і думку гадаю. По євро маржа завжди була більшою зараз 8 коп при 15 коп по долару. Виходить ми потихеньку рухаємось до прив'язки в євро
в Україні контракти (в еквіваленті євро) 5-6%, решта в доларі (навіть з Китаєм), чи тим паче з КНР
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Додано: Сер 04 чер, 2025 12:15
TUR написав: Oberon написав:
ОщАд в чаті підтвердив.
Что именно Ощад подтвердил?
Запрет на перевод на свой счет в другом банке более 100 тыс?
Или запрет на оплату юрлицам более 100 тыс?
Меморандум был для борьбы с дропами...
В последнее время, на форуме (да и не только) стал популярным язык Эзопа и суть понять невозможно.
Читаємо все моє повідомлення "... а от обмеження переказів на власні рахунки в інших банках, ото і є верх неадекватності.
Або "очень деньги нужны", от і натягують сову на глобус, прикриваючись меморандумом.
Той же Сенс. ОщАд в чаті підтвердив..."
Отже, мова Езопа
йде про перекази на власні рахунки.
Але щоб взагалі внести ясність - в Ощаді менеджер у відділенні підтвердив, що в Ощаді ліміт 100 тис стосується всіх переказів по йабану, і на власні рахунки в інших банках, і на рахунки юр осіб.
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Oberon
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Додано: Сер 04 чер, 2025 23:40
Oberon
Сегодня после погашения бумаг раскидал с карты райфа 500+ тыс через p2p на свои карты в других банках. Никакая блокировка не сработала. Хотя после погашения в апреле заблокировало после 150к и p2p и СЭП и пришлось через персмена подавать заявку на разблокировку и объяснять, что состоялось погашение бумаг. Механизм работы блокировки до конца не понятен. Карта зарплатная.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 08:42
Феодал написав:
поздравляю всех с дефолтом
"S&P оголосило дефолт України за ВВП-облігаціями — Київ не здійснив платіж у розмірі $665 млн, — Forbes
Міжнародне рейтингове агентство знизило рейтинг випуску ВВП-облігацій України з «CC» до «D» — дефолт."
Схожу в сусідній магазин за мінералкою, послухаю що там глибинний народ відреагував. Надіюсь, біля банкомата драки з бабками не буде. Можливо, ще встигну закупитись туалетним папіром, сірниками, милом, сіллю та олією.
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flyman
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Додано: Чет 05 чер, 2025 08:56
А як саме і чи, взагалі, вплине цей дефолт на пересічних?
І, якщо вплине - то в якому проміжку часу?(через тиждень, місяць, рік?)
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Додано: Чет 05 чер, 2025 08:59
flyman написав:
Схожу в сусідній магазин за мінералкою
Сумніваюсь, що ти зараз купуєш мінералку по таких цінах))
Швидше за все, то на дачі збираєш дощову воду)) ну, або ходиш до найближчого струмочка...
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Додано: Чет 05 чер, 2025 09:01
Успіх написав:А як саме і чи, взагалі, вплине цей дефолт на пересічних?
І, якщо вплине - то в якому проміжку часу?(через тиждень, місяць, рік?)
Взагалі ніяк. І це дефолт тільки по ВВП варантам. Рейтинг нема куди понижати з обʼєктивних причин.
Тому взагалі ніяк не вплине
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