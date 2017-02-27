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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11898118991190011901>
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 10:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дивлюсь я на маржу по валютам і думку гадаю. По євро маржа завжди була більшою зараз 8 коп при 15 коп по долару. Виходить ми потихеньку рухаємось до прив'язки в євро
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 11:04

  ihorsic написав:Дивлюсь я на маржу по валютам і думку гадаю. По євро маржа завжди була більшою зараз 8 коп при 15 коп по долару. Виходить ми потихеньку рухаємось до прив'язки в євро



нет никакой привязки к Евро. валюту, на которой не изображены портреты, подсознательно люди не считают деньгами.
потом в Киеве на долларе маржа 4 коп, на евро 8.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 11:31

  smdtranz написав:
  ihorsic написав:Дивлюсь я на маржу по валютам і думку гадаю. По євро маржа завжди була більшою зараз 8 коп при 15 коп по долару. Виходить ми потихеньку рухаємось до прив'язки в євро



нет никакой привязки к Евро. валюту, на которой не изображены портреты, подсознательно люди не считают деньгами.
потом в Киеве на долларе маржа 4 коп, на евро 8.

Всяке буває Дніпро навпаки....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 12:00

  ihorsic написав:Дивлюсь я на маржу по валютам і думку гадаю. По євро маржа завжди була більшою зараз 8 коп при 15 коп по долару. Виходить ми потихеньку рухаємось до прив'язки в євро


в Україні контракти (в еквіваленті євро) 5-6%, решта в доларі (навіть з Китаєм), чи тим паче з КНР
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 12:15

  TUR написав:
  Oberon написав:ОщАд в чаті підтвердив.

Что именно Ощад подтвердил?
Запрет на перевод на свой счет в другом банке более 100 тыс?
Или запрет на оплату юрлицам более 100 тыс?
Меморандум был для борьбы с дропами...

В последнее время, на форуме (да и не только) стал популярным язык Эзопа и суть понять невозможно.

Читаємо все моє повідомлення "... а от обмеження переказів на власні рахунки в інших банках, ото і є верх неадекватності.
Або "очень деньги нужны", от і натягують сову на глобус, прикриваючись меморандумом.
Той же Сенс. ОщАд в чаті підтвердив..."
Отже, мова Езопа :) йде про перекази на власні рахунки.
Але щоб взагалі внести ясність - в Ощаді менеджер у відділенні підтвердив, що в Ощаді ліміт 100 тис стосується всіх переказів по йабану, і на власні рахунки в інших банках, і на рахунки юр осіб.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 23:40

Oberon
Сегодня после погашения бумаг раскидал с карты райфа 500+ тыс через p2p на свои карты в других банках. Никакая блокировка не сработала. Хотя после погашения в апреле заблокировало после 150к и p2p и СЭП и пришлось через персмена подавать заявку на разблокировку и объяснять, что состоялось погашение бумаг. Механизм работы блокировки до конца не понятен. Карта зарплатная.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 08:42

  Феодал написав:поздравляю всех с дефолтом

"S&P оголосило дефолт України за ВВП-облігаціями — Київ не здійснив платіж у розмірі $665 млн, — Forbes

Міжнародне рейтингове агентство знизило рейтинг випуску ВВП-облігацій України з «CC» до «D» — дефолт."

Схожу в сусідній магазин за мінералкою, послухаю що там глибинний народ відреагував. Надіюсь, біля банкомата драки з бабками не буде. Можливо, ще встигну закупитись туалетним папіром, сірниками, милом, сіллю та олією.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 08:56

Дефолт

А як саме і чи, взагалі, вплине цей дефолт на пересічних?

І, якщо вплине - то в якому проміжку часу?(через тиждень, місяць, рік?)
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 08:59

Ціни рОкетою!))

  flyman написав:Схожу в сусідній магазин за мінералкою
Сумніваюсь, що ти зараз купуєш мінералку по таких цінах))
Швидше за все, то на дачі збираєш дощову воду)) ну, або ходиш до найближчого струмочка...
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 09:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Успіх написав:А як саме і чи, взагалі, вплине цей дефолт на пересічних?

І, якщо вплине - то в якому проміжку часу?(через тиждень, місяць, рік?)
Взагалі ніяк. І це дефолт тільки по ВВП варантам. Рейтинг нема куди понижати з обʼєктивних причин.
Тому взагалі ніяк не вплине
Faceless
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