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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 чер, 2025 09:06
Успіх написав:
А як саме і чи, взагалі, вплине цей дефолт на пересічних?
Возможен лёгкий дефицит туалетной бумаги, ибо у некоторых возросло ее потребление.
Больше никак.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 09:48
ihorsic написав:
Давайте вже про валюту! Не дивлячись на послаблення долара в світі гривня плавно девальвує.... Найближчим часом наші реалії це 42!
згідно динаміки % по ОВДП мало би вийти на ПА45 в маю в паритет карітрейда,
от з євро можливо і є в нуль, не рахував, так як веду сімейний облік бюджету в USD
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flyman
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