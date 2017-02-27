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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11898118991190011901
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 09:48

  ihorsic написав:Давайте вже про валюту! Не дивлячись на послаблення долара в світі гривня плавно девальвує.... Найближчим часом наші реалії це 42!

згідно динаміки % по ОВДП мало би вийти на ПА45 в маю в паритет карітрейда,
от з євро можливо і є в нуль, не рахував, так як веду сімейний облік бюджету в USD
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 10:31

колеги-специ по переказам !
А чого може не проходити доларовий переказ з доларової карти в українському банку на свою ж доларову карту в польському банку ? З гривневих карт за кордон НБУ не дозволяє / щоб не було конвертації, а тут що ? Переказ повертається за хвилини, в українському банку порадили розбиратися з польським..... обидві карти Віза
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 13:35

  Vitalych-new написав:колеги-специ по переказам !
А чого може не проходити доларовий переказ з доларової карти в українському банку на свою ж доларову карту в польському банку ? З гривневих карт за кордон НБУ не дозволяє / щоб не було конвертації, а тут що ? Переказ повертається за хвилини, в українському банку порадили розбиратися з польським..... обидві карти Віза


коммент годичной давности: https://minfin.com.ua/ua/currency/artic ... -ukrayini/
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 16:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ДО ВІДОМА:

У MyRaif завтра стартує літній курсопад - і це саме той момент, коли хочеться сказати: «Ого, а оформити?»

📉 6 червня - обмінюйте валюту в MyRaif за спецкурсом:

✔️ До 50 тис. грн/міс. з розміщенням на поточний/картковий рахунок.
✔️ До 200 тис. грн/міс. на депозит, терміном на 3 міс.

Особливості:

💳 Купувати валюту можна також кредитною карткою без комісії.
⌛ Курс євро та долара США може змінюватись.
💸 Щоб замовити готівку - пишіть в чат підтримки застосунку.


🔥 Як це зробити?
6 червня з 9:30 до 17:00 відкрийте MyRaif...
⬇️ У розділі «Інше» оберіть меню «Обмін».

Не потрібно шукати обмінники.

Він завтра. Вже підготовлений. Уже вигідний.
Миша-клиент
 
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