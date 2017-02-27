згідно динаміки % по ОВДП мало би вийти на ПА45 в маю в паритет карітрейда,
от з євро можливо і є в нуль, не рахував, так як веду сімейний облік бюджету в USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 чер, 2025 09:48
згідно динаміки % по ОВДП мало би вийти на ПА45 в маю в паритет карітрейда,
от з євро можливо і є в нуль, не рахував, так як веду сімейний облік бюджету в USD
Додано: Чет 05 чер, 2025 10:31
колеги-специ по переказам !
А чого може не проходити доларовий переказ з доларової карти в українському банку на свою ж доларову карту в польському банку ? З гривневих карт за кордон НБУ не дозволяє / щоб не було конвертації, а тут що ? Переказ повертається за хвилини, в українському банку порадили розбиратися з польським..... обидві карти Віза
Додано: Чет 05 чер, 2025 13:35
коммент годичной давности:
Додано: Чет 05 чер, 2025 16:13
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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