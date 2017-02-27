колеги-специ по переказам ! А чого може не проходити доларовий переказ з доларової карти в українському банку на свою ж доларову карту в польському банку ? З гривневих карт за кордон НБУ не дозволяє / щоб не було конвертації, а тут що ? Переказ повертається за хвилини, в українському банку порадили розбиратися з польським..... обидві карти Віза
Vitalych-new написав:колеги-специ по переказам ! А чого може не проходити доларовий переказ з доларової карти в українському банку на свою ж доларову карту в польському банку ? З гривневих карт за кордон НБУ не дозволяє / щоб не було конвертації, а тут що ? Переказ повертається за хвилини, в українському банку порадили розбиратися з польським..... обидві карти Віза
Vitalych-new написав:колеги-специ по переказам ! А чого може не проходити доларовий переказ з доларової карти в українському банку на свою ж доларову карту в польському банку ? З гривневих карт за кордон НБУ не дозволяє / щоб не було конвертації, а тут що ? Переказ повертається за хвилини, в українському банку порадили розбиратися з польським..... обидві карти Віза
укро-карта не виртуалка ПУМБ/Акорд, часом? И сумма должна быть 1к максимум.
Vitalych-new написав:колеги-специ по переказам ! А чого може не проходити доларовий переказ з доларової карти в українському банку на свою ж доларову карту в польському банку ? З гривневих карт за кордон НБУ не дозволяє / щоб не було конвертації, а тут що ? Переказ повертається за хвилини, в українському банку порадили розбиратися з польським..... обидві карти Віза
укро-карта не виртуалка ПУМБ/Акорд, часом? И сумма должна быть 1к максимум.
ні, звичайна Віза від ПУМБ, пробував і 300 дол., і 500