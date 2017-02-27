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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 чер, 2025 21:45
Успіх написав:
Полуниця - 160-190грн/кг
Яблука - 70-99грн/кг
Картопля молода - 40-50грн/кг
Вангую кучу желающих заключить пут опцион по таким ценам.
Видели по чем сейчас яйца в США ?
Сезонность, сэр.
Раньше не замечал за вами столь упаднических настроений
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Игорь
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 21:56
Игорь написав: Успіх написав:
Полуниця - 160-190грн/кг
Яблука - 70-99грн/кг
Картопля молода - 40-50грн/кг
Вангую кучу желающих заключить пут опцион по таким ценам.
Видели по чем сейчас яйца в США ?
Сезонность, сэр.
Раньше не замечал за вами столь упаднических настроений
Думаємо
Діємо
Багатіємо
Раніше сотка + грн летіла в руки без напрягу. І шарові сардельки ще і котам діставались.
Тепер за 25к у Львові треба по ночам склад з рибою охороняти.
А 25к це по нормальному сімʼї з 4 чоловік навіть на їжу не вистачить.
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Hotab
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:29
Hotab написав:
Раніше сотка + грн летіла в руки без напрягу. І шарові сардельки ще і котам діставались.
Тепер за 25к у Львові треба по ночам склад з рибою охороняти.
А 25к це по нормальному сімʼї з 4 чоловік навіть на їжу не вистачить.
Хотаб, я, честное слово, не слежу за вашими с Долярчиком перипетиями. Я не в праве кого-то осуждать.
Я намного хуже вас двоих вместе взятых.
25к на четверых ? "Нухю@ себе вы жрете"
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Игорь
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- Подякували: 1444 раз.
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