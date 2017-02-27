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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11899119001190111902
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 21:45

  Успіх написав:
Полуниця - 160-190грн/кг
Яблука - 70-99грн/кг
Картопля молода - 40-50грн/кг

Вангую кучу желающих заключить пут опцион по таким ценам.
Видели по чем сейчас яйца в США ?
Сезонность, сэр.
Раньше не замечал за вами столь упаднических настроений
Думаємо
Діємо
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Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 21:56

  Игорь написав:
  Успіх написав:
Полуниця - 160-190грн/кг
Яблука - 70-99грн/кг
Картопля молода - 40-50грн/кг

Вангую кучу желающих заключить пут опцион по таким ценам.
Видели по чем сейчас яйца в США ?
Сезонность, сэр.
Раньше не замечал за вами столь упаднических настроений
Думаємо
Діємо
Багатіємо

Раніше сотка + грн летіла в руки без напрягу. І шарові сардельки ще і котам діставались.
Тепер за 25к у Львові треба по ночам склад з рибою охороняти.
А 25к це по нормальному сімʼї з 4 чоловік навіть на їжу не вистачить.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:29

  Hotab написав:Раніше сотка + грн летіла в руки без напрягу. І шарові сардельки ще і котам діставались.
Тепер за 25к у Львові треба по ночам склад з рибою охороняти.
А 25к це по нормальному сімʼї з 4 чоловік навіть на їжу не вистачить.

Хотаб, я, честное слово, не слежу за вашими с Долярчиком перипетиями. Я не в праве кого-то осуждать.
Я намного хуже вас двоих вместе взятых.
25к на четверых ? "Нухю@ себе вы жрете" :)
Игорь
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Повідомлень: 1192
З нами з: 23.01.16
Подякував: 6304 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
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2
1
3
  #<1 ... 11899119001190111902
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