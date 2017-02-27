Вангую кучу желающих заключить пут опцион по таким ценам.
Видели по чем сейчас яйца в США ?
Сезонность, сэр.
Раньше не замечал за вами столь упаднических настроений
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 21:45
Додано: П'ят 06 чер, 2025 21:56
Раніше сотка + грн летіла в руки без напрягу. І шарові сардельки ще і котам діставались.
Тепер за 25к у Львові треба по ночам склад з рибою охороняти.
А 25к це по нормальному сімʼї з 4 чоловік навіть на їжу не вистачить.
Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:29
Хотаб, я, честное слово, не слежу за вашими с Долярчиком перипетиями. Я не в праве кого-то осуждать.
Я намного хуже вас двоих вместе взятых.
25к на четверых ? "Нухю@ себе вы жрете"
Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:59
Игорь
У відомого (в дуже вузьких колах) блогера 140 дол в одну морду.
І це молода кора з дерев і гриби з фундаменту йде в хід.
А дітям треба ще і секції, і нога росте так, що що щороку нові кросівки , туфлі і сандалі з зимовими чоботами.
Зараз двом дорослим треба 1 куй щоб жити якось нормально, але не широко.
З дітьми все набагато важче.
Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:01
За крок до перевороту думок©
Раніше я не бачив, як СВОЇХ же людей держава виловлює і відправляє на бойню, як худобу! Як непотріб!
В голові цей скотський примус/принуділовка/рабство не вкладається!
Ні, ну ще б не так прикро було, якщо б паралельно йшла демобілізація! Звільняли б тих, хто вже 2-3+роки на фронті!
А так, то якийсь лютий треш! Лютий пздц!!!
Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:10
Якби ви знали паничі...!©
Ти на кідстафі це підглянув?))
Бо де ж тобі розвєдьонці знати, скільки треба на сім'ю, де є двоє дітей?
Що, тобі краще думати, що я склад з рибою охороняю, ніж те, що МОЖЛИВО(?) я на "кабанчику" працюю?
В голові з не тим ВОСом таке не вкладається?😁
Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:58
Це, звісно, офтоп, але мова ж була чисто про їжу. Двом дорослим вистачає 200 ойро на нормально поїсти вдома (*звісно, без ресторанів та ікри з шампанським на сніданок).
Це при тому, що якогось фінансового тиску на цей бюджет немає.
Та ще й треба менше жерти, бо треба худнути...
Так що підтримаю Ігоря
Додано: Суб 07 чер, 2025 00:10
sergey_sryvkin
Так про їжу і я ж починав.
25 тис грн на 4 чоловік. Два сини їдять як двоє дорослих. А старший син може і більше мами.
Тобто на 4-х я назвав трохи більше 500 ойро. Недалеко від ваших 200 на двох.
Ну і на мою думку таки 100 євро в місяць на одного це мало. Це може влітку в сезон дешевих (зараз це звучить смішно) овочів. І то…
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