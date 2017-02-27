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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11899119001190111902
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 21:45

  Успіх написав:
Полуниця - 160-190грн/кг
Яблука - 70-99грн/кг
Картопля молода - 40-50грн/кг

Вангую кучу желающих заключить пут опцион по таким ценам.
Видели по чем сейчас яйца в США ?
Сезонность, сэр.
Раньше не замечал за вами столь упаднических настроений
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Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 21:56

  Игорь написав:
  Успіх написав:
Полуниця - 160-190грн/кг
Яблука - 70-99грн/кг
Картопля молода - 40-50грн/кг

Вангую кучу желающих заключить пут опцион по таким ценам.
Видели по чем сейчас яйца в США ?
Сезонность, сэр.
Раньше не замечал за вами столь упаднических настроений
Думаємо
Діємо
Багатіємо

Раніше сотка + грн летіла в руки без напрягу. І шарові сардельки ще і котам діставались.
Тепер за 25к у Львові треба по ночам склад з рибою охороняти.
А 25к це по нормальному сімʼї з 4 чоловік навіть на їжу не вистачить.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:29

  Hotab написав:Раніше сотка + грн летіла в руки без напрягу. І шарові сардельки ще і котам діставались.
Тепер за 25к у Львові треба по ночам склад з рибою охороняти.
А 25к це по нормальному сімʼї з 4 чоловік навіть на їжу не вистачить.

Хотаб, я, честное слово, не слежу за вашими с Долярчиком перипетиями. Я не в праве кого-то осуждать.
Я намного хуже вас двоих вместе взятых.
25к на четверых ? "Нухю@ себе вы жрете" :)
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:59

Игорь

Нухю@ себе вы жрете" :)


У відомого (в дуже вузьких колах) блогера 140 дол в одну морду.
І це молода кора з дерев і гриби з фундаменту йде в хід.
А дітям треба ще і секції, і нога росте так, що що щороку нові кросівки , туфлі і сандалі з зимовими чоботами.
Зараз двом дорослим треба 1 куй щоб жити якось нормально, але не широко.
З дітьми все набагато важче.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:01

За крок до перевороту думок©

  Игорь написав:Раньше не замечал за вами столь упаднических настроений
Раніше я не бачив, як СВОЇХ же людей держава виловлює і відправляє на бойню, як худобу! Як непотріб!

В голові цей скотський примус/принуділовка/рабство не вкладається!

Ні, ну ще б не так прикро було, якщо б паралельно йшла демобілізація! Звільняли б тих, хто вже 2-3+роки на фронті!

А так, то якийсь лютий треш! Лютий пздц!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:10

Якби ви знали паничі...!©

  Hotab написав:А дітям треба ще і секції, і нога росте так, що що щороку нові кросівки , туфлі і сандалі з зимовими чоботами.
Зараз двом дорослим треба 1 куй щоб жити якось нормально, але не широко.
З дітьми все набагато важче
Ти на кідстафі це підглянув?))
Бо де ж тобі розвєдьонці знати, скільки треба на сім'ю, де є двоє дітей? ;)
  Hotab написав:у Львові треба по ночам склад з рибою охороняти.
Що, тобі краще думати, що я склад з рибою охороняю, ніж те, що МОЖЛИВО(?) я на "кабанчику" працюю? ;)

В голові з не тим ВОСом таке не вкладається?😁
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:58

  Hotab написав:Игорь

Нухю@ себе вы жрете" :)


У відомого (в дуже вузьких колах) блогера 140 дол в одну морду.
Зараз двом дорослим треба 1 куй щоб жити якось нормально, але не широко.

Це, звісно, офтоп, але мова ж була чисто про їжу. Двом дорослим вистачає 200 ойро на нормально поїсти вдома (*звісно, без ресторанів та ікри з шампанським на сніданок).
Це при тому, що якогось фінансового тиску на цей бюджет немає.
Та ще й треба менше жерти, бо треба худнути...
Так що підтримаю Ігоря :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 00:10

sergey_sryvkin


але мова ж була чисто про їжу. Двом дорослим вистачає 200 ойро на нормально поїсти вдома


Так про їжу і я ж починав.
25 тис грн на 4 чоловік. Два сини їдять як двоє дорослих. А старший син може і більше мами.
Тобто на 4-х я назвав трохи більше 500 ойро. Недалеко від ваших 200 на двох.
Ну і на мою думку таки 100 євро в місяць на одного це мало. Це може влітку в сезон дешевих (зараз це звучить смішно) овочів. І то…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 00:13

  Игорь написав:Раньше не замечал за вами столь упаднических настроений

Сколько помню Долярчика на форуме, он всегда на что-то жаловался 😁
И почти всегда не в тему ветки...
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 00:23

sergey_sryvkin

Та ще й треба менше жерти, бо треба худнути.


- мамо, їсти знов нема?
- треба худіти
- це ти так кажеш, бо заздриш, що у мене груди вже більші ніж у тебе
- так, Олег, треба худіти..
Hotab
 
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  #<1 ... 11899119001190111902
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Hotab

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