Вангую кучу желающих заключить пут опцион по таким ценам. Видели по чем сейчас яйца в США ? Сезонность, сэр. Раньше не замечал за вами столь упаднических настроений Думаємо Діємо Багатіємо
Раніше сотка + грн летіла в руки без напрягу. І шарові сардельки ще і котам діставались. Тепер за 25к у Львові треба по ночам склад з рибою охороняти. А 25к це по нормальному сімʼї з 4 чоловік навіть на їжу не вистачить.
Hotab написав:Раніше сотка + грн летіла в руки без напрягу. І шарові сардельки ще і котам діставались. Тепер за 25к у Львові треба по ночам склад з рибою охороняти. А 25к це по нормальному сімʼї з 4 чоловік навіть на їжу не вистачить.
Хотаб, я, честное слово, не слежу за вашими с Долярчиком перипетиями. Я не в праве кого-то осуждать. Я намного хуже вас двоих вместе взятых. 25к на четверых ? "Нухю@ себе вы жрете"
У відомого (в дуже вузьких колах) блогера 140 дол в одну морду. І це молода кора з дерев і гриби з фундаменту йде в хід. А дітям треба ще і секції, і нога росте так, що що щороку нові кросівки , туфлі і сандалі з зимовими чоботами. Зараз двом дорослим треба 1 куй щоб жити якось нормально, але не широко. З дітьми все набагато важче.
У відомого (в дуже вузьких колах) блогера 140 дол в одну морду. Зараз двом дорослим треба 1 куй щоб жити якось нормально, але не широко.
Це, звісно, офтоп, але мова ж була чисто про їжу. Двом дорослим вистачає 200 ойро на нормально поїсти вдома (*звісно, без ресторанів та ікри з шампанським на сніданок). Це при тому, що якогось фінансового тиску на цей бюджет немає. Та ще й треба менше жерти, бо треба худнути... Так що підтримаю Ігоря
але мова ж була чисто про їжу. Двом дорослим вистачає 200 ойро на нормально поїсти вдома
Так про їжу і я ж починав. 25 тис грн на 4 чоловік. Два сини їдять як двоє дорослих. А старший син може і більше мами. Тобто на 4-х я назвав трохи більше 500 ойро. Недалеко від ваших 200 на двох. Ну і на мою думку таки 100 євро в місяць на одного це мало. Це може влітку в сезон дешевих (зараз це звучить смішно) овочів. І то…
«У нас ціни на продовольчі товари вже наблизилися, а за окремими продуктами навіть перевищують ціни в країнах-сусідах. Тому, власне, через цей фактор ми очікуємо, що повторення минулорічного суттєвого сплеску продовольчої інфляції ми зможемо уникнути», — пояснив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. «Є […] можливість покриття відповідного дефіциту за рахунок імпорту, якщо така необхідність виникне. Адже у нас подекуди внутрішні ціни вже наблизилися до світових, а за деякими позиціями навіть їх перевищують», — сказав Пишний. https://biz.nv.ua/ukr/economics/nacbank ... 19959.html
Головне щоби у тумбочці були ресурси, а то:
Україна за перші п’ять місяців 2025 року імпортувала товарів на $31,3 млрд, тоді як експорт склав $16,9 млрд. Торговий дефіцит за цей період досяг $14,4 млрд, що на $3,7 млрд більше, ніж за аналогічний період 2024-го, коли дефіцит становив $10,7 млрд. Про це йдеться у повідомленні Державної митної служби від 6 червня. https://forbes.ua/news/torgoviy-defitsi ... 2025-30343