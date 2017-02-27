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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 чер, 2025 08:35
Успіх написав:
Раніше я не бачив, як СВОЇХ же людей держава виловлює і відправляє на бойню, як худобу! Як непотріб!
В голові цей скотський примус/принуділовка/рабство не вкладається!
Ні, ну ще б не так прикро було, якщо б паралельно йшла демобілізація! Звільняли б тих, хто вже 2-3+роки на фронті!
А так, то якийсь лютий треш! Лютий пздц!!!
жму руку, это на самом деле лютый треш
государство 30 лет людей за людей не считало, и было бы странно еслибы сейчас было по другому
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Феодал
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