Успіх написав: Игорь написав:
Раньше не замечал за вами столь упаднических настроений
Раніше я не бачив, як СВОЇХ же людей держава виловлює і відправляє на бойню, як худобу! Як непотріб!
В голові цей скотський примус/принуділовка/рабство не вкладається!
Ні, ну ще б не так прикро було, якщо б паралельно йшла демобілізація! Звільняли б тих, хто вже 2-3+роки на фронті!
А так, то якийсь лютий треш! Лютий пздц!!!
Є таке. Україна взяла найгірше від совка і від капіталізму. Тому і людей все менше.
Але сумніваюся, що на цьому відтинку української історії щось зміниться.
Аби її нащадки потім не переписали, як завжди.
Поляки не переписали - і польській Орлик, наче фенікс, відродився.
Українці можуть вічно ходити по колу, поки не зрозуміють, що справа в них самих.
Та ж росія сусіди прибалтів так само, але москалі на них чомусь не пруть.
Але без каяття і осуду винних не буде історичної пам'яті і щасливого майбутнього.
Зараз треба вивчати Руїну...хто її вивчає?
Що ми лишаємо нащадкам?
Отож бо.
Суспільство дов#₴бів